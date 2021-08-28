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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.08.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ'da! Resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağda Resmi törenle karşılandı

Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağda Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağda Resmi törenle karşılandı

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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