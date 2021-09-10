MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ne geçerek 81 ilden gelen gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren programın ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fatih tepkisi... Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun, kimlerle yürüyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi... 'Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun, kimlerle yürüyorsun?'

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi