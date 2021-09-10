DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ne geçerek 81 ilden gelen gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren programın ardından kentten ayrıldı.