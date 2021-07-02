Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını korumak onun onurunu korumaktır

“Mücadele, aynı zamanda her biri canımızdan parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir” diyen Erdoğan, Beştepe’deki toplantıda özetle şu mesajları verdi:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

“Son günlerde bazı çevreler, bugün, yani 1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi’ni kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi’yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir. Sözleşmeden çekilme gerekçelerimizi, o dönemde kamuoyuyla zaten paylaştık. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde aldığımız tedbirlerin, yaptığımız düzenlemelerin, hayata geçirdiğimiz uygulamaların, kadınların haklarına, hukuklarına, onurlarına sahip çıkmamızın tek sebebi, eşrefi mahlûkat olan insan sıfatıyla kendilerine olan saygımızdır.

SİYASETE MALZEME ETMEDEN

Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kalkması, tüm kesimlerin inancı ve çabası ile mümkündür. Toplumsal sonuçları itibariyle şiddet, depresyonun, suç oranlarının ve huzursuzluğun artmasına yol açıyor. Bu sebeple, kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor.

833 BİN MAĞDURA ŞEFKAT ELİ

Mağdur odaklı mücadele prensibiyle çalışan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ŞÖNİM’lerde, bugüne kadar 682 bini kadın, 54 bini erkek ve 96 bini çocuk olmak üzere, toplam 833 bin kişiye hizmet verildi. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Geleneksel ve yeni medyada, reklam verenlere ve özel televizyon kanallarına yönelik olarak, şiddet temelli bir hassasiyet geliştirilmesi teşvik edilecektir. Eylem planımızın 5’inci hedefini sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması olarak belirledik.

HAK, HUKUK KORUMA MÜCADELESİ

Şiddeti ortaya çıkarma ihtimali olan her bir risk faktörünü önceden belirlemek, şiddeti engellemede önemlidir. Kadına karşı şiddeti sıradanlaştıran yaklaşımları, insani ve ahlaki değerleri güçlendirerek ortadan kaldıracağız. Unutulmamalıdır ki, kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir.”

ISRARLI TAKİP, SİBER ŞİDDET ZORLA EVLENDİRME CEZALARI

Erdoğan kadına şiddete karşı planı şöyle özetledi:

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planımız, 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Oldukça hacimli bir kitap olarak ortaya çıkan planı, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdık.

Bu başlıkları; mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması, şiddetle topyekûn mücadele anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalık ve duyarlılığın arttırılmasıyla sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve yorumlanması olarak özetleyebiliriz.



Amacımız, adli süreçte mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, mağdurun haklarını etkin kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır.

HAKSIZ TAHRİK İÇİN DEĞİŞİKLİK

Türk Ceza Kanunu’ndaki mevcut suç tipleri ile cezayı ağırlaştıran sebepler gözden geçirilerek, özellikle ısrarlı takip, siber şiddet, zorla evlendirme gibi şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz.



Kadına yönelik şiddet eylemlerine ilişkin uyuşmazlıklarda, haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri müesseselerinin nasıl uygulandığına dair analizler yapılarak, ortaya çıkan sonuçlara göre gereken değişiklikler için harekete geçilecek.



Ulusal Eylem Planımızın 3’üncü hedefi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır.”

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