Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddetle amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz

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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki iftar programına eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Sıla’ya, Dilara’ya, Başak’a, Sezen’e, Emine’ye, Pınar’a, Müzeyyen’e, Özgecan’a, Hatice’ye, Hafize’ye ve diğer tüm şiddet mağduru kızlarımıza, kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Anneleri, babaları, kardeşleri ve diğer yakınları olarak sizlerin yaşadığı kaybın acısını tarif etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde şiddet mağdurları ve kadın cinayetleri konusunda hayli yüksek bir hassasiyet oluşmaya başlaması ise tek teselli kaynağımızdır.

AYIPTAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ

Aileden başlayıp toplumun tüm kademelerine ve devlete kadar uzanan bu topyekun mücadelede en önemli adımlar bizim dönemimizde atılmıştır. Hukuki, adli, idari ve en önemlisi zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Şiddetin kendisiyle birlikte şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, bu şekilde mücadeleyi inşallah sürdüreceğiz. Anayasamızda 2004 ve 2010’da yaptığımız değişikliklerle bu mücadeleyi hukuki açıdan en güçlü zemine kavuşturduk.

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GEÇEN YIL 280 BİN TEDBİR KARARI

Meclis’te kurulmasını teşvik ettiğimiz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’yla da yasama tarafının da meseleye sahip çıkmasını sağladık. 2012 yılında çıkarttığımız Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu; bu kanunla ilk defa şiddet, ev içi şiddet, kadına yönelik şiddet gibi kavramlar tanımlanarak hayatın her alanında kadının korunması sağlanmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl mahkemelerimiz tarafından 280 bin tedbir kararı verilmiştir. Kadına karşı işlenen suçlarla ilgili tutuklama kararlarının da yüzde iki yüze varan oranlarda arttığı görülmektedir.”

KADES’İ 3.5 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

“KISA adı KADES olan Kadın Acil Destek uygulaması, şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma ve hızla müdahale imkanı veren dünya çapında takdir gören bir yeniliktir. Üstelik bu uygulamanın beş ayrı dilde çevirisi de yapılarak ülkemizdeki yabancı uyruklu kadınların da hizmetten faydalanabilmesi temin edilmiştir. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3.5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir.”