Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını Pazar günü öğreneceksiniz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim yapacağımız açıklamalar da hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız.

Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Pazar günü yarıya yakın aday açıklanacak.

İstanbul adayını pazar öğreneceksiniz. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun.