Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin saat 14.30'da başlayan görüşmesi 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşıldı. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez 29 Nisan'da Bahçeli ile görüşmüştü. Erdoğan, seçimden sonra ikinci kez Bahçeli ile bir araya geldi.

YENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, detayları canlı yayında aktardı:

"Bu görüşmede genel ekonomik görünümle birlikte terörle mücadele ve yeni anayasa süreci gibi meseleleri ele almaları bekleniyor. Terörle mücadele önemli zira önümüzdeki süreçte Irak'ın kuzeyinde güvenli hale getirilmeyen bazı bölgeleri güvenli hale getirebilmek için kapsamlı bir operasyon başlatmaya hazırlanılıyor. Bu bağlamda atılabilecek adımlar iki lider arasında müzakere edilecek.

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Genel ekonomik görünüm de kabinenin hükümetin gündeminde bir konu. Enflasyonun düşürülmesi ve alım gücünün yükseltilebilmesi için dar gelirliler ve emekliler bağlamında atılabilecek yeni adımlar ne olacak, bu soruya da cevap aranması gerekiyor.

Son olarak da yeni anayasa diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan , geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel ile de bir araya gelmiş ve yeni anayasaya dair değerlendirmelerde bulunmuştu iki lider.

Önümüzdeki günlerde Meclis'te devam edecek yeni anayasa görüşmelerinin kapsamına ilişkin ve oluşabilecek yeni anayasa yazım sürecindeki takvime dair değerlendirmelerin Erdoğan ve Bahçeli tarafından yapılması bekleniyor."