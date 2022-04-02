Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lider İstanbul'da buluşabilir

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

KIRIM VE DONBAS’TA ADIM ATILMALI: (Putin ve Zelenski zirvesi) Yaptığımız görüşmelerde özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşme olabileceğini ve bu konuya ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski’nin olumlu bakışı var. Sayın Putin’in de daha önce bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki tarih olarak, ne zaman olabilir, onu onlar belirleyecek. Buna göre de İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve bunun neticesinde inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız.

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MAYIN KONUSUNDA SIKINTI YOK: (Karadeniz’den İstanbul’a ulaşan mayınlar) Bu mayınlar biliyorsunuz imha edildi. Bu konuyla ilgili olarak da özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın takibi içerisinde. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere Deniz Kuvvetleri tüm imkânlarıyla takip ediyorlar. Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Ukrayna Lideri Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından dün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla konuştu. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, Putin ile Zelenski’yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi. Vladimir Putin de müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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ÖNCE BAKANLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sırada iki ülkenin dışişleri bakanlarının zirvesinin olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile telefonla görüştü. Önce dışişleri bakanlarını, mümkünse sonra cumhurbaşkanlarını bir araya getirerek kalıcı ateşkes, arkasından da barışa giden atılması gereken adımlar” dedi.



HERZOG’LA GÖRÜŞME

Erdoğan dün ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’la da telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken, Erdoğan, Herzog’un Türkiye ziyaretiyle ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirtti. Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa’ya girmelerinin engellenmemesinin önemini de vurgulayan Erdoğan, tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı. Herzog da ramazan ayı dolayısıyla Erdoğan’a tebriklerini iletti.