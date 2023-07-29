Cumhurbaşkanı Erdoğan IDEF’23’te duyurdu: Kaan yıl sonunda havada

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF’23) kapanış törenine katıldı. Erdoğan burada özetle şunları söyledi:

81 ÜLKEDEN KATILIM OLDU

“Fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesiyle birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi’nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689’u yerli 772’si yabancı olmak üzere 1461 firma yer aldı. Yüzde 15’i yabancı olmak üzere yüz binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan IDEF’23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı. 200’e yakın sistem ve alt sistemin tanıtımı yapıldı. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca dört gün boyunca 120 tanıtım programı işbirliği protokolü ve sözleşme imza töreni düzenlendi.

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KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ

Ülkemizi takip edenler son 21 yılda Türkiye’nin, özellikle savunma sanayi alanında yazdığı başarı hikâyesinin en yakın şahididir. Son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk. Ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her zaman şu inançta olduk, Korkaklar, zafer anıtı dikemez. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz.

DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20’YE DÜŞTÜ

Göreve başlarken savunma sanayisinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke devraldık. Öyle ki askerinin, polisinin kullandığı temel silahları bile yurtdışından ithal eden bir Türkiye vardı. Bu bağımlılık ilişkisinden dolayı terörle mücadele operasyonlarımızı yürütürken dahi ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Gün oldu, terörle mücadele için istediğimiz bir İHA’yı bile vermediler. Gün oldu ‘Bizim silahlarımızı teröristlere karşı kullanamazsınız’ dediler. Tabancayı bile vermediler. Ama şimdi bize daha önce vermeyenlere biz şimdi kendi Canik tabancalarımızı veriyoruz. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere düşürdük.”

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jin’in Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’ü ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘ABDİ İPEKÇİ’Yİ DENETLEDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin yerine inşa edilen ve çalışmaların halen sürdüğü Basketbol Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yıllardır Türk sporuna hizmet eden Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yenilenmesi talimatını vermiş ve eski salon yıkılarak yerine Basketbol Gelişim Merkezi inşaatı başlamıştı. Yeni inşa edilen merkez, 150 bin metrekare inşaat alanına sahip. 37 bin metrekare spor alanını bünyesinde barındıran, 10 bin seyirci kapasiteli merkezin 2024 yılının şubat ayında açılması planlanıyor.

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KIZILELMA İLE ÇIĞIR AÇACAĞIZ

TB2 ve Anka ile başladığımız yolculuğumuzu Akıncı ve Aksungur ile bir üst lige taşıdık. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma ile inşallah bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Sadece sene başından bu yana yeni Altay tankımızı, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’yu, beşinci nesil milli muharip uçağımız Kaan’ı, Hürjet ve ATAK 2’yi, yeni nesil fırtına obüslerimizi, hasılı hava, kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi ya devreye ya da teslimatını, testlerini veya uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Üç ay önce hangardan çıkardığımız Kaan’ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz. TCG Anadolu’nun inşallah bir üst segmentini başaracağız, onu yapacağız ve şimdi daha bir üst segmenti yapmadan siparişler almaya başladık. Kaan’la ilgili kardeş Azerbaycan’la imzalanan proje ortaklığı anlaşmasına, iki ülke arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olarak bakıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu yapan Hürjet’in de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Meşru ve hukuk zemininde kalındığı sürece herkes güvenliğe dair ihtiyacı kolaylıkla giderebilmelidir. Bu anlayışla, savunma sanayisi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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ALEVİ DEDELERİ İLE MUHARREM İFTARINDA





-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik’te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi’nde, Alevi Dedeleri ile iftarda buluştu. Erdoğan’a İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti. Erdoğan, iftar programı öncesi sokakta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti.

HUZUR VE BEREKET GETİRSİN

Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda da “Milletimizin ve İslam aleminin Aşure Günü’nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıldönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum” dedi.