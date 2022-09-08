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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hırvatistan#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan'a dün akşam saatlerinde geldi. Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılanan Erdoğan, temaslarına bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagreb’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti.

ERDOĞAN, HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI MİLANOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan’da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

ERDOĞAN, HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI MİLANOVİÇ İLE HEYETLERARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan’da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hırvatistan#Türkiye

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