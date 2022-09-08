Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan'a dün akşam saatlerinde geldi. Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılanan Erdoğan, temaslarına bugün başladı.
İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti.
ERDOĞAN, HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI MİLANOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan’da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü.
ERDOĞAN, HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI MİLANOVİÇ İLE HEYETLERARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan’da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.