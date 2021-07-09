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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 23:59 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında bir araya geldiği gençlere Neşet Ertaş'ın ünlü Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün İçkale'de Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun paylaşımına "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

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