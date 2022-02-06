Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: İstirahatteyiz, çalışıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Sarayda kabus sürüyor Puan tablosunda tarihi fark...Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'da kabus sürüyor! Puan tablosunda tarihi fark...#Beşiktaş
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktıBilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak yaAlanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: "Hasta Galatasaraylısın, bırak ya!"#Efecan Karaca
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Beşiktaş ile Antalyaspor yenişemediBeşiktaş ile Antalyaspor yenişemedi!#Beşiktaş
Bakan Akar da koronavirüse yakalandı Sağlık durumu hakkında bilgi verdiBakan Akar da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi#Hulusi Akar
Çelikten HDPli Kayaya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruzÇelik'ten HDP'li Kaya'ya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz#Ömer Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması#Koronavirüs
Paylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklamasıPaylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklaması#Derya Büyükuncu
Galatasaray, 3 puana hasret kaldı 10 kişilik Alanyayı deviremediGalatasaray, 3 puana hasret kaldı! 10 kişilik Alanya'yı deviremedi#Alanyaspor
Galatasarayın yeni transferi rekora ortak oldu İlk maçta...Galatasaray'ın yeni transferi rekora ortak oldu! İlk maçta...#Galatasaray
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
Kanlı pusu Babadan acı haber geldi, kızı yaralıKanlı pusu! Babadan acı haber geldi, kızı yaralı#Adana
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsüSeren Serengil'in şaşırtan görüntüsü#Seren Serengil
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: İstirahatteyiz, çalışıyoruz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mahir Ünal#GENÇLER

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da katıldığı gençlik buluşmasında Ünal aracılığı ile telefonla toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda evde istirahatteyiz, çalışıyoruz ve sizlerle bu vesile ile en azından telefon vasıtası ile olsa da görüşme fırsatını bulduk. Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Heyecan Kafe’de gerçekleşen buluşmaya AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da katıldı. Toplantı devam ederken, Mahir Ünal, cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, gençlerin kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmek istediğini söyledi.

’BİZİ EVE HAPSETTİLER’

Ünal daha sonra telefonun hoparlörünü açarak Erdoğan’ın gençlere seslenmesini sağladı. Telefonda sesi gayet iyi gelen Erdoğan, koronavirüs nedeniyle evde istirahat ettiğini ancak bunun hiç alışık olmadığı bir durum olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, ’Fazla uzun sürmez. Çünkü bu omicron uzun sürmüyor’ diyorlar. Şu anda evde istirahatliyim, çalışıyoruz. Ve sizlerle bu vesileyle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk. Tabii, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023’te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda geçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde ortaöğretimde ortaya koymak suretiyle bir önek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mahir Ünal#GENÇLER

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs