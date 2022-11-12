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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya’ya gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Endonezya#G20 Liderler Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya’ya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya Cumhuriyeti’ne gideceği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Bali’de düzenlenecek 17’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya Cumhuriyeti’ne gidecek. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Zirve Birlikte Toparlanma, Daha Güçlü Toparlanma” ana teması altında icra edilecek. G20 liderleri bu kapsamda, “Gıda ve Enerji Güvenliği,” “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek ve ayrıca, zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali’de ev sahibi Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo’yla kapsamlı ikili görüşme yapacak. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak." denildi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Endonezya#G20 Liderler Zirvesi

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