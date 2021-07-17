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AA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.
Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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