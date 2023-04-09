Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

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Türkiye’nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu’nun uzay yolculuğunda geri sayım başladı. Dünyanın herhangi bir yerinden hiç bir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip İMECE, 11 Nisan’da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak. Esenboğa Havalimanından fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg’e gönderilen uydu, nem, titreşim ve zararlı ışın gibi her türlü riske karşı koruyucu ve yerli olarak üretilen temiz oda özelliğine sahip kabin sayesinde güvenli bir yolculuk yaptı.

TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASI

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve metrealtı çözünürlükte görüntü çekme kabiliyetine sahip İMECE Uydusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında uzay yolculuğuna çıkıyor. 2017 yılında başlayan İMECE projesi, 6 yılda gelecek nesil uydu platformlarına temel oluşturacak önemli kazanımlar elde etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE Uydusu, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.

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BURUK SEVİNÇ

İMECE Uydusu, Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan depremler nedeniyle sessiz sedasız bir şekilde 21 Şubat 2023 tarihinde ABD’de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne uğurlandı. İMECE için Nurus firması tarafından ilk defa yerli ve milli imkanlarla temiz oda özelliği de taşıyan bir kabin de geliştirildi.

ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla İMECE uydusunun fırlatma tarihini açıkladı. Erdoğan paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

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Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.

FIRLATMA TÖRENİ

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajıyla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yer istasyonunda bulunacak. Geri sayım ile başlayacak fırlatmanın, Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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TÜRKİYE’NİN İLK MİLLİ METREALTI ELEKTRO-OPTİK UYDUSU

11 Nisan’da fırlatılacak İMECE’nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metrealtı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak. Ülkemizin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Coğrafi kısıt olmaksızın Dünya’nın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye’ye hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı.

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KRİTİK BİLEŞENLERİ TÜBİTAK UZAYDA GELİŞTİRİLDİ

Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlandı, geliştirildi ve üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi. Elektro-optik kamera dışında, elektrikli itki sistemi, güneş algılayıcı, yıldızizler, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre ve manyetik tork çubuğu, İMECE Projesi kapsamında ilk defa yerli olarak üretildi. Türkiye, bu sayede sıfırdan bir uydunun aviyonik sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyetleri sahip bir ülke konumuna geldi.

KÜP UYDULAR DA VAR

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Bu arada İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatılacak.

İŞTE İMECE’NİN KÜNYESİ:

AĞIRLIK: Yaklaşık 700 kg

BOYUTLARI: Yaklaşık 2 m x 3,1 m

ÇEKİM KABİLİYETİ: 1000 km uzunluğunda 16,73 km genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 Mb/sn brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti.

YERLİLİK: Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldızizler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 m çapında antene sahip yer istasyonu.

X bant ve S Bant haberleşme sistemleri ve uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları ile şifreli ve güvenli haberleşme.

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