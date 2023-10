Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kör sağır oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1.5 milyon kişinin katıldığını söylediği mitingde özetle şu mesajları verdi: “Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdi ile dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız.

ADANA NEYSE GAZZE OYDU

Netanyahu nasıl teröristse Hamas da 'terörist’miş. Yazıklar olsun. Hamas kimdir bihaber olan talihsizler var. Birileri Gazze’yi çok uzakta görüyor ve ne yazık ki bunu açıkça söylüyor. Bu ülke için Adana neyse Gazze de oydu. Edirne neyse Üsküp’ün, Gaziantep neyse Halep’in o olduğu gibi. Nereden nereye geldik. Gazze vatan toprağının parçasıydı. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde mezar taşlarının üstündeki yazılara bakın. Orada Gazzelilerin de yazdığını göreceksiniz.

Haberin Devamı

İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSU

İsrail sen buralara nasıl geldin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye’nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Onlar borçlu olduğu için size ziyarete geliyor. İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu diye dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR

Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenlerin, Gazze’de ölen çocuklar için sesleri çıkmıyor. Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi istiyorsunuz? ABD’siyle, Avrupa’sıyla, tek dişi kalmış canavardan bahsediyorum. Gazze’de yaşanan katliam topyekun Batı’nın eseridir. Bu gece Gazze’nin hali neydi gördünüz değil mi? Her taraf karanlık, hiçbir şey yok, yiyecek bir şey yok, anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Ey dünya tüm bu gerçekleri görüyorsunuz. Sağır ve kör oldunuz. Hani ben Davos’ta demiştim ya; Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Bunlar öldürmeyi iyi biliyor.

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği Büyük Filistin Mitingi ’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışından temsilciler ile Cumhur İttifakı'nın liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

PKK’NIN ARDINDA KİMLER VAR

Biz bunları iyi tanırız. Batı’nın bu sinsi ve kirli taktiği deşifre olmuştur. Bunu en iyi biz biliyoruz. Biz PKK’nın, YPG’nin, FETÖ’nün gerisinde kimler var biliyoruz. Benim milletim de bunları gayet iyi bilmeli. Biz lafa gelince liberal, özgürlükçü kurum ve kişilerin gerçekte hangi gayelerle ülkemize çelme taktığını gayet iyi biliyoruz. Aynı hakikatlere Gazze’de şahit oluyoruz.

Haberin Devamı

HER SİVİL İÇİN ÜZGÜNÜZ

Oylama yapıldı BM’de. 120 ülke ne dedi? Ateşkes için 'Evet deyin' dedi. 40 ülke çekimser kaldı, 13-14 ülke İsrail’in yanında kaldı. İsrail sen yalnızlığa mahkumsun ve mahkum olacaksın. İsrail topraklarındaki sivillere saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Bunu her vesileyle ifade ettik. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivilleri hedef almak, bu ahlaka ve hukuka sığmaz. İsrail topraklarında kaç sivilin hayatını kaybettiği bile şu ana kadar doğru dürüst açıklanmadı. Ama her ne şekilde olursa hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz.”