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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM - DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Aksakal, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen Ekonomi ve Hukuk Reformu konularında DSP olarak düşünce ve önerilerimizi içeren çalışmalarımızın yer aldığı dosyayı, başta iktidar partisi olmak üzere HDP hariç, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle, TBMM Başkanı ve Adalet Bakanımızla paylaşmak amacıyla ziyaretlerimizi oluşturmuştuk. Bu çerçevede bugün de Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi.

Ziyarette bu çalışmaların içeriğiyle birlikte yıl boyu ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri de değerlendirme olanağı bulduklarını dile getiren Aksakal, "Sayın Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı ve görüşlerimizi aktarma fırsatı verdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, dünyanın yeniden şekillendirildiği bu süreçte asla oyun dışı kalamaz ve kalmamalıdır.

Ekonomik olarak yeniden kendi kendine yeten ülkeler ligine katılabilmemizin öncelikli gereğinin çokça üretim, hakça paylaşım ilkesinden geçtiğini ve bunun da ancak Karma Ekonomi sisteminin uygulanması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın ve tabii ki beş yıllık Kalkınma Planlarının yeniden aktif hale getirilmesi ile gerçekleşebileceğini, tarımsal üretimin teşviki ve üretim dışı bırakılan 13.5 milyon hektar tarım arazisinin yeniden sisteme dahil edilmesini, Büyükşehir Yasasının değiştirilerek köylerin asli sahiplerine, yani köylülere geri verilmesinin zorunluluğunu dile getirdik" diye konuştu.

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