×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Antalya'da kıldı: Çocuklara harçlık verip oyuncak dağıttı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Antalya#Namaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Antalyada kıldı: Çocuklara harçlık verip oyuncak dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 14:47

Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Serik ilçesindeki Mecek Camii'nde kıldı. Çıkışta sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, çocuklara harçlık verdi, oyuncak dağıttı.

Haberin Devamı

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile ayrı ayrı görüştü. Basına kapalı gerçekleşen buluşmalarda, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Antalyada kıldı: Çocuklara harçlık verip oyuncak dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi’ndeki Mecek Camii’ne geldi. Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı. Cami çıkışında da çocuklara harçlık verip oyuncak dağıtan Erdoğan, ADF'nin açılışını yapmak üzere Nest Kongre Merkezi'ne geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Antalya#Namaz

BAKMADAN GEÇME!