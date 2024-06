Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçeden aslan payı eğitime

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir’deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda özetle şu açıklamalarda bulundu: “Yeni maarif modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Her güzel, başarılı ve millet menfaatine olan projeye karşı çıkarak bir yere varılmaz. Ortaya yenilikçi hiçbir proje sunmadan, hiçbir öneri getirmeden, sadece ‘istemeyiz’ diyerek ülkeye ve millete hizmet yapılmaz. Bakanlığımız ilk günden itibaren son derece şeffaf ve açık davrandı. Herkes kanaatini, eleştirisini, düşüncesini, kaygılarını özgürce ifade etti. Her yıl bütçeden aslan payını, eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023’te tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Böylece tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 4 bin 366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız süreci titizlikle ve şeffaf bir şekilde yürütüyor.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600’e çıkardık. Fatih Projesi’yle 619 bin etkileşimli tahtanın kurulumunu yaptık. Üniversiteye girişteki katsayı farklılıklarını giderdik. 4+4+4 sistemiyle eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkardık. Meslek okullarına, üvey evlat uygulamasına son verdik. Mesleki eğitim politika belgesini oluşturduk. Sektör içi okuldan, ortaokullarda mesleki yönlendirme atölyelerinin kurulmasına kadar farklı projeleri hayata geçirdik. Öğretmenlik mesleği ve milli eğitim akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında meclisimizde görüşmeleri başlayacak.

CİNSİYETSİZLEŞTİRME TEHLİKESİ

Kur’an-ı Kerim, Hazreti Peygamber’in hayatı ve çeşitli dersleri seçmeli hale getirdik. Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik. Nezaket ve görgü kuralları, adabımuaşeret, Türk toplumsal yapısında aile gibi dersleri ilave ederek ailelerimizden gelen talebi karşıladık. Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahiptir. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Çizgi filmlerden sinema yapımlarına, dijital oyunlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Amerika başta üzere birçok Batı ülkesinde, ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.”

28 ŞUBAT ARTIKLARINA BOYUN EĞMEYİZ

“Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velilerimizle birlikte camiye davet edilmesi birilerini rahatsız ediyor. Kimseyi zorlama yok, sadece gönüllülük esasına göre bir davet var. Buna bile tahammül edemiyorlar. Laikliği inanç karşıtlığı gibi anlayan, bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına boyun eğmedik, eğmeyiz. Geriye dönüp baktığımızda bu ülkeye boşu boşuna çektirilen acılara üzülüyorum. Türkiye’nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı bile yoktur.”

EĞİTİMİ SİYASİ ÇEKİŞMELERDEN UZAK TUTALIM

“Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan gelin vazgeçin. Ben de babayım. 4 çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Harvard’ı bitiren var. Mesele imam hatipi bitirmek değil. İmam hatipten sonra bu çocuklar neleri bitiriyor. Harvard’sa Harvard... Eğitim-öğretimde on yılların ihmallerini düzeltmeye kararlıyız. Yarın ve pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, Allah zihin açıklığı versin diyorum.”

AYASOFYA’DA İCAZET TÖRENİ

Ayasofya-i Kebir Camisi’nde, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı. Programda, hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.