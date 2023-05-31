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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhur İttifakı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi birazdan Beştepe'de kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin birazdan başlaması bekleniyor.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, görüşmeye ilişkin detayları aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, bu yılın altıncı görüşmesi gerçekleştirecek. Son görüşme 16 Mayıs'ta olmuştu. Ankara'da yoğun bir mesai var. Yeni kabinenin belirlenmesi, yeni Meclis Başkanı'nın belirlenmesi gibi başlıklar var iki liderin gündeminde. Kabinenin oluşumu, mevcut bakanların ne zaman görevine veda edeceği, yeni bakanların ne zaman yemin edeceği gibi birçok başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi, bakanların ise pazar günü yemin etmesi bekleniyor. Beştepe'de önemli bir görüşme daha gerçekleşiyor şu anda. Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin son toplantısı bu."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhur İttifakı

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