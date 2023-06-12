Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.