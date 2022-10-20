Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycana gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 10:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a gitti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı olan Zengilan Uluslararası Havaalanı’nın açılış törenine ve bölgenin kalkınması için başlatılan projelerin temel atma törenlerine katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanısıra, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik Azerbaycan ziyaretinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#İlham Aliyev

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi