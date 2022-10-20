Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar... Aliyev'den halter performansı

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#İlham Aliyev#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğanın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar... Aliyevden halter performansı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı. Program sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in halter performansı renkli anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da yer alan Zengilan şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan ikinci kapısı olma özelliğini taşıyan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını birlikte yaptığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğanın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar... Aliyevden halter performansı

Gözden Kaçmasın

Erdoğan Azerbaycanda... Zengilan Havalimanı açıldıErdoğan Azerbaycan'da... Zengilan Havalimanı açıldıHaberi görüntüle

İki lider, daha sonra Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışı için kara yolu ile Cebrayıl’a geçti. Tarım köyünün ilk etabının açılışını yapan Erdoğan ve Aliyev, burada Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi temel atma törenlerine de katılacak.

Erdoğanın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar... Aliyevden halter performansı

RENKLİ ANLAR

Haberin Devamı

Program sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Erdoğanın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar... Aliyevden halter performansı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#İlham Aliyev#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren