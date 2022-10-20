Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar... Aliyev'den halter performansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da yer alan Zengilan şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan ikinci kapısı olma özelliğini taşıyan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını birlikte yaptığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Gözden Kaçmasın Erdoğan Azerbaycan'da... Zengilan Havalimanı açıldı Haberi görüntüle

İki lider, daha sonra Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışı için kara yolu ile Cebrayıl’a geçti. Tarım köyünün ilk etabının açılışını yapan Erdoğan ve Aliyev, burada Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi temel atma törenlerine de katılacak.

RENKLİ ANLAR

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Program sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.