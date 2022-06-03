Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mali#Assimi Goita
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mali’de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Mali’nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Gözden Kaçmasın

AK Partiden Yunanistana tepki Sorunları Türkiye’yi şikayet dilekçeleriyle çözemezsinizAK Parti'den Yunanistan'a tepki! 'Sorunları Türkiye’yi şikayet dilekçeleriyle çözemezsiniz' Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali’nin de aynı şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Stoltenbergle kritik görüşmeSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'le kritik görüşmeHaberi görüntüle

Mali’nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mali#Assimi Goita

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp