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AK Parti'den Yunanistan'a tepki! 'Sorunları Türkiye’yi şikayet dilekçeleriyle çözemezsiniz'

#AK PARTİ#Yunanistan#Türkiye
AK Partiden Yunanistana tepki Sorunları Türkiye’yi şikayet dilekçeleriyle çözemezsiniz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.'' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

Türkiye’nin “mavi vatan”ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez.

''YUNANİSTAN HUKUKSUZ BİR YOLU TERCİH ETMEKTEDİR''

Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir.En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır.

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Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir.
Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir.

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