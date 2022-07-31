Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hizaya getirilen bir Türkiye yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

DÜNYA KRİZİN PENÇESİNDE: “Eskiden, dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Üstelik bu krizler öyle krizlerdi ki sadece elimizdeki avucumuzdakini kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz.

TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK: Terörle mücadelede Gabar’da, Tendürek’te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında ticaretimizi kısır bıraktılar. Ordumuzu, diplomasimizi, medyamızı kontrol altında tutarak, bizi dört bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Erbakan ve Türkeş’in verdiği mücadele bir istikbal mücadelesiydi. Biz de bu büyük davanın son temsilcisi olarak 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Türkiye’yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtarınca gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu 18 yaş yaptık. Türkiye’de seçme ve seçilme yaşını 18’e indiren iktidar AK Parti iktidarı olmuştur.

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ORDUYA HAVALİMANI YAPTIK: Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan havalimanına, temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Ordu-Giresun Havalimanı’nı yaptık mı? Biz yaptık. Bu ülkenin uluslararası itibarını, her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz tüm bunları nasıl başardıysak, İnşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz.

FINDIK DALDA TEKLEME 6’LI MASA OY BEKLEME

“Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda taviz vermedik. 2023’e inşallah hedeflerimize ulaşarak atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya, gelecek olduğunu göreceğiz. Güzel bir pankart gördüm; ‘Fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme! Benim Ordulum böyle işte, haddini bildirmekse bildirir.”

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KILIÇDAROĞLU’NA: BAY KEMAL’İ BENİMSEMİŞ

“Kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal’i kabul etti. Benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştik. Bir de seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur. 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Adam yalancı, haberim olsa beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.”

FINDIK ALIM FİYATI 54 LİRA OLDU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün fındık alım fiyatını da açıkladı: “İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa, kilogram başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Küresel krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz. Bereketli olsun.”