Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz

Haberin Devamı

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün ilk sefer için hareket etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Fuat Oktay: Bu proje bölgeye çağ atlatacak Haberi görüntüle

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27,2 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamlayarak hizmete aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Hattımızın ilklerinden ve enlerinden de bahsedecek olursak; projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğünü 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale’de inşa ettik. Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü 89 metre yükseklik ile Elmadağ’da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında; Sivas’ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık. Türkiye’nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi; ‘Türkiye Yüzyılı’nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye’nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.