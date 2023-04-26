Kırıkkale'de toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu proje bölgeye çağ atlatacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizden en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız iftihar kaynağı olacak. Bugün 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz. Bu proje bölgeye çağ atlatacak. En kritik aşamalardan biri daha tamamlanıyor. Bu hatla toplam tran yolu hattı uzunluğu 13 bin 896 km'ye, hızlı tren hattı uzunluğu ise 2 bin 228 km'ye çıkmış oluyor. Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynuyor. Biz eser siyasetinde varız.

'BİZ SÖZ VERİRSEK YAPARIZ'

Biz söz verirsek yaparız. Kılıçdaroğlu ve avaresi gibi boş vaatlerle zaman harcamayız.

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Tarım ve ormanda 5 baraj, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik santrali yaptık. Savunma sanayinde kentimize bir tekno kent ve araştırma geliştirme merkezi kurduk. Savunma sanayinin kalbi Kırıkkale’dir. Tüm ilçelerimizi nasıl doğal gaza kavuşturduysak burada da kavuşturacağız.

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'TÜRKİYE YÜZYILI İLE BİRLİKTE GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ'

Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kılıçdaroğlu’nun anlaması mümkün değil. Bir bakkalı dahi yönetemeyecek olanlar ülkenin yönetimine talip olacakmış. Bunların projeleri istişare etmeleri dahi mümkün değil. 80 yılda yapılamayanları biz 20 yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı ile birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Kırıkkale ülkemizin en önemli ulaşım kavşaklarından biri. Ulaşım her açıdan daha konforlu hale geliyor. Tatil ve bayramlarda yollarımız kan gölüne dönmüyor. Yeşil dönüşüm diyoruz ya orada da liderliğe oynayacağız.

MUHALEFETE TEPKİ: BUNLAR BATI’DAN AFERİN BEKLİYOR

Her bir proje asrın projesi. Biz milletimize güveniyoruz. Daha çok daha büyük projeleri yapacağız. Yarın uçan araçlarla da söz sahibi olacağımızı göreceksiniz. KIZILELMA yeni bir çığır açmak anlamına geliyor. Recep Tayyip Erdoğan bir ülkeden icazet bekler mi? Bunlar Batı’dan aferin bekliyor. İplerini elinde tutan ağababalarına söz veriyorlar. TCG Anadolu Mavi Vatan’ı çok daha iyi korumak demektir. Kim bu projeler karşı çıkıyorsa hıyanet içindedir. Kim Londra tefecilerinden para alarak ülkeyi kalkındıracağım, diyorsa ipi dışarıda demektir.

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Biz etnik ve mezhep tartışmacıları ile ayırmanın değil, 85 milyonu birleştirmenin bakışındayız. Fitne tüccarlarına karşı uyanık olacağız. Emperyalistlerin propagandalarına aldırmayacağız. Oy kullanmaya giderken ferasetli olacağız. Lafa değil işe, icraate bakacağız. Şehrimiz ve ülkemiz için en iyi kararı vereceğiz. Daha 7 kişi bir araya gelemeyenlerden ülkeye hayır gelmez. Ne bay bay Kemal’den ne de masadaki ortaklarından Türkiye’ye hayır gelmez.

Sizlerin desteği ile 14 Mayıs’ı demokrasi bayramına dönüştüreceğiz. Kırıkkale’de Türkiye Yüzyılı’nın doğan güneşini görüyorum.