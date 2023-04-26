Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor... Bakan Karaismailoğlu: Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’nin önü açıldı

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı bugün hizmete açılacak. İlk sefere saatler kala CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile hattın özelliklerini konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ankara-Sivas hattı 405 km uzunluğunda. Proje içerisinde 405 km içerisinde tam 49 adet, 66 km uzunluğunda tünel var. En uzunu 5125 metre ile Akdağ Madeninde, 27 bin 200 metre uzunluğunda 49 tane viyadük var. 8 istasyonumuz var. Kırıkkale ve Yozgat’ı bağlıyoruz. Elmadağ-Yıldızeli istasyonlarımız var. Bu hattımızla birlikte Kayseri hattımızın önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Kayseri bağlantısını da sağlamış olacağız. Kayseri hattımızda da çalışmalarımız başladı. Yüksek teknoloji isteyen hattı Sivas’la kavuşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kars’a Bahçivan’a kadar hattı planladık. 3 bin 500 km hattı projelendirdik devam ediyoruz. Ankara İzmir hattımız devam ediyor. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’nin önü açıldı. Karayolunda da, havayolunda da. Yarın yerli ve milli trenimiz ile Adapazarı’nda yolcu taşımaya başlıyoruz.

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Sivas’tan İstanbul’a 6 saate ulaşabilecek. Ankara İstanbul arasına da süper hızlı tren yapılacak ve 80 dakikaya düşecek.

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'HIZLI TRENLE YOLA ÇIKTIK'

Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından, 'Hızlı trenle yola çıktık! Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta milletimizle buluşmaya geliyoruz.' paylaşımında bulundu.

'NÜFUSUNU YÜZDE 50'SİNE HIZLI TREN HİZMETİ SUNACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile ilgili Ankara YHT Garı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforu ile tanıştıracağız. Hattımız ile Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolcumuza ev sahipliği yapacak. Böylece, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine hızlı tren hizmeti sunacağız" diye konuşmuştu.

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'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27,2 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamlayarak hizmete aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Hattımızın ilklerinden ve enlerinden de bahsedecek olursak; projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğünü 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale’de inşa ettik. Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü 89 metre yükseklik ile Elmadağ’da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında; Sivas’ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık. Türkiye’nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi; ‘Türkiye Yüzyılı’nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye’nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimizin hizmetine sunacağız. Yarın, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı açıyoruz" dedi.

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'BU, 20 YILLIK BİR İSTİKRAR YOLCULUĞUDUR'

28 Nisan’da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, 3 Mayıs’ta da Zigana Tüneli’ni açacaklarının bilgisini veren Karaismailoğlu, "20 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa ediyoruz. Bizim için durmak yok.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 20 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.