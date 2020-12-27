Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile de AB ile de sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi, demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul’dan sırasıyla Ankara Gölbaşı Şehir Geçiş Açılış Töreni ile Eskişehir Eti Maden Lityum Üretim Tesisinin açılış törenlerine canlı yayınla bağlandı. Türkiye’nin herkesle konuşmaya hazır olduğunu, hiçbir ülkeyle özel sıkıntısı olmadığını söyleyen Erdoğan, ekonomiden siyasete, dış politikadan yatırımlara kadar önemli mesajlar verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:



‘BİZ HERKESLE KONUŞMAYA HAZIRIZ’

“Bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır. Ne Avrupa ile ne ABD ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla, görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak, büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Demokrasi ve kalkınma mücadelesi son durağı olmayan bir yolculuk gibidir. Yapılan her şey önemlidir. Ama daima önünüzde kat etmeniz gereken çok daha fazla mesafe vardır.



‘2021 REFORM YILI OLACAK’

Reformları hedeflerimize uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi, demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve meclisimizin takdirine sunacağız.



Biz Türkiye’yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan şehirciliğe kadar her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp, ‘Bunca yatırıma ne gerek var’ diyordu. Ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa, gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşlarıma sorsunlar. Şimdi geçirdiğimiz oldukça kurak dönemleri, bu barajlarda tutulan sular sayesinde en az sıkıntıyla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını, musluğunu her açtığında tertemiz suyu akan insanımıza, çiftçimize sorsunlar.”

DOĞALGAZA SEVİNEMEYECEK SEFİL ZİHNİYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. Şimdi iki yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt’ten çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne filan girebilirler. Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem ülkemizin enerji ve hammadde bağımlılığını azaltacak, hem de bu konunun geleceğimiz için taşıdığı önemi milletimize çok daha iyi anlatacağız. Vakitli ve etkili bilgilendirme çalışmalarıyla, marjinallerin insanımızın zihnini karıştırmasına fırsat vermeyeceğiz” dedi.

‘ANKARA’YA YENİ BİR NEFES BORUSU’

Ankara Gölbaşı Şehir Geçiş Açılış Töreni’ndeki konuşmasında Ankara’ya yapılan yatırımlardan söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şehir geçişi bölümünün uzunluğu 967 metreyi bulan bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu proje ile İstiklal Harbimizin yönetildiği, Cumhuriyetimizin kurulduğu Ankara’ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Halkçılık adına, halk düşmanlığı, çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen, ülkemizin her şehri gibi Ankara’yı da geliştirdik, güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Buna rağmen kimi eksikler, yapılan yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yetkililer, Gölbaşı Şehir Geçiş Açılış törenine katıldılar.