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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8inci Cumhurbaşkanı Turgut Özalı andı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 31'inci yıl dönümünde andı.

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,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,,Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yad ediyorum. Rahmetli Özal'ın 'çağ atlayan Türkiye' diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihi başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Ankara

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