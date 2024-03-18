Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bunları emekli edin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgesi haline gelen bir Ata Kule vardı, şimdi de şehrimize yeni bir sem bol kazandırıyoruz. Bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Bu hikayenin en önemli tarafı, bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması ile ayakta kalıp hizmete girmiştir. İlçe halkı sahip çıkmasa bu eserin yerlerinde yeller esiyordu. Kulemiz başlı başına bir azim abidesidir.

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Ankara'nın en yüksek yapısı olarak 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. En üstte yer alan Selçuklu yıldızı buraya vurulmuş Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yükseklikte kıyacak çiftlerimizin yeni hayatlarına bulutların üzerinde gireceği anlaşılıyor.

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Altınok'a edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut Altınok Başkentin en sorunlu ilçelerinden biri en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Bu üretkenliğini 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacaktır.

ANKARA'YI FETRET DEVRİNDEN KURTARMAYA VAR MISINIZ?

Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mısınız. Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yoktur bundan sonra da olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil Ankara yeniden ayağa kalkacak.

Türkiye 21 yıldaki atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirdi. Son dönemde vizyonsuzluğu, projesizliği, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılıyor.

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GELDİĞİNDEN BERİ ANKARA'YA BİR ŞEY YAPMADI

Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi profili arzı endam ediyor. Şu yollarda en ufak adım atıldı mı? Melih Bey döneminde atılmış adımlar var ama bu beyefendi geldiğinden beri yapılmış bir şey yok. Ne yapılıyorsa biz yapıyoruz. Metro falan yok, derdi de yok. Bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını söyleyen siyasetçiler türedi. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini beyan ettiklerine göre bunlardan beklenti söz konusu olamaz.

Seçim akşamı yaşanan rezillikler dahil tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar. Hiç sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler.

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLARI SONRA GENEL BAŞKANLARI GİDECEK

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Seçimleri kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından dolayı üzüntülüyüz. Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı tembel siyasetçilere bırakamayız. Bunları 31 Mart'ta siyasetten tavsiye etmeliyiz. Şehirlerimize tahsis ettiğimiz bütçelerin bunların nereye gittiği meçhul. Desteleri dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş bu? Bu durum başka dönemde başka parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara'da bir ofiste, emekliye ayrıldı. Önce belediye başkanları sonra genel başkanları gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin.

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Bunların derdi ne Atatürk ne dürüstlük. Tek dertleri sahte düzeni korumaktır.

DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. 14-28 Mayıs'ta kazandık geliyoruz dediler. Ankara ve İstanbul başkanıydı bunlar. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Melis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar.

Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybedince kazanacak olan kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve DEM. Allah bunlara akıl fikir versin diyor işimize bakıyoruz.

Yeniden Ankara diyor yola böyle koyuluyoruz. 31 Mart seçimlerini bu uzun yolculuğun yeni bir başlangıcı olarak görüyoruz.

104 MİLYAR DOLARLIK YÜK BİZİ HEDEFLERİMİZDEN UZAKLAŞTIRMADI

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Ankara artık Türkiye'nin idari başkenti olmasının ötesinde, sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden birine dönüşmüştür. Kendi alanlarında önemli küresel oyuncular haline gelen savunma sanayi şirketlerimiz milli gururumuz olan ürünlerin tasarım ve üretimlerini burada yapıyor. Bu iklim diğer sektörleri de ateşliyor onlarında yatırım, üretim, istihdam şevkini artırıyor. Buralara gelmek öyle kolay olmadı. Küresel krizlerin tetiklediği hayat pahalılığı ve asrın felaketinin getirdiği 104 milyar dolarlık yük, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.

Küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız, bunun üstesinden gelmenin yolu afaki söylemler değil. Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok kazanarak devletimizin imkanlarını artırmaktır. Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine ulaştırmak boynumuzun borcudur.

Hayat pahalılığı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı. Ekonomi programımız işliyor.

ENFLASYONUN HIZLI DÜŞÜŞÜNÜ HEP BERABER İZLEYECEĞİZ

Birileri sinsi oyunlar peşinde koşuyor. Seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar kısa vadeli vurgun amaçlıyor. Gönlünüz rahat olsun. Bakanlarımızla ekonomi politikamızın başarısı için yoğun mesai harcıyoruz. Tüm göstergeler doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü hep beraber izleyeceğiz. Milletimize verdiğimiz her söz namus sözüdür. Sözümüzü unutmaz hepsinin takibini yaparız.