Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet Çanakkale duruşunu gösterdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Tören kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Zaferi'nin 109. senesinde aziz şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Komutanlarımızı saygı ile anıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan can veren yiğitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de hangi mücadele verdiysek bugün de sinsi saldırılara karşı benzer duruş sergiliyoruz.

"RUHUN AYNI RUH OLDUĞUNU ANLADILAR"

Ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı her hadisende maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi sabote edenler bunlardı. Milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet tek vücut olup düşmana geçit vermedi. Milletimiz sınamalarda aynı vakur iradeyi ortaya koydu. Millet Çanakkale duruşunu gösterdi. Yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratını değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu anladılar. Eser ve hizmetlerimiz ile 2023 hedefleri ile, Türkiye vizyonu hedefleri ile yaktığımız ateş gayesine ulaşacaktır. Biz Çanakkale Zaferi'ni, yoklukları, ihanetleri yaşadığımız dönemde elde ettik.

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Geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. 6 Şubat ardından yaşananlar bunun ispatı. Gelişmiş ülkelerin baş edemeyeceği enkazları kısa sürede kaldırıp yeni konutlar inşa edip teslimine başladık. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkınca yedi düvel üstümüze gelse Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha tebrik ediyorum.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı 18 Mart paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

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Çanakkale Zaferimizin 109. Yıl Dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.

İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale’de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur.

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Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır.