Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.

Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.