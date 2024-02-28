Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz

Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 13:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihine ''postmodern darbe'' olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.
Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.