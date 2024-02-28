Postmodern darbenin 27. yıl dönümü... Siyasilerden art arda 28 Şubat paylaşımları

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28 Şubat 1997'de, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ardından Ankara Sincan'da tanklar yürütülmüştü. Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen olayın bugün yıl dönümü. Postmodern darbe girişiminin 27. yıl dönümü dolayısıyla bakanlar sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bakanların 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımlar şu şekilde oldu:

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele ettik. Hukuk dışı uygulamalara son verdik ve bin yıl süreceği iddia edilen darbenin izlerini sildik.

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Yaşadığımız o karanlık günleri asla unutmadan ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye devam edeceğiz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN:

28 Şubat!

Türkiye'nin üstüne çullanan vesayet, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerimizin tarumar edilmesi…

28 Şubat’ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu gibi ülkemizin ikbal ışığını söndürme gayretlerinin mahsulüydü.

Vatanımızın kalkınmasını, büyümesini ve ilerlemesini engellemeye çalışanların yaptıkları asla unutulmayacaktır.

Allah bir daha bu millete böyle zulüm çektirmesin, iradesinin üzerine vesayet uygulayanlara fırsat vermesin inşallah.

"ATATÜRK'ÜN ORDİNARYÜSLÜK VERDİĞİ AKADEMİSYENLER DE UZAKLAŞTIRILDI"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fuat Sezgin'in Arap-İslam Bilimleri Tarihi kitabının tanıtımında konuştu. Tekin, konuşmasında 28 Şubat postmodern darbeyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Darbelerin Türkiye'deki bilimsel çalışmalara ciddi tahribatı oldu. Birçok akademisyenin görevine son verildi. Birçok üniversiteyi dağıtarak farklı kesimlerden kişiler görevlendirildi. Üniversitelerde darbeyi yapan hocalar tarafından akademisyenler ihraç edildi. İhraç edilen 147'likler içerisinde yer alan, Atatürk tarafından ordinaryüslük verilen akademisyenler de görevden uzaklaştırıldı. Bu vakfa teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da 28 Şubat'ın tahribatlarını tamir etmek için gösterdiği çaba için teşekkür ediyorum

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:

Haklar gasp edildi, bir neslin hayalleri ve umutları ile oynandı.

28 Şubat post modern darbenin üzerinden tam 27 yıl geçti.

Milletimiz o kara günlerde iradesine kastedenlere karşı dik duranlarla birlikte, darbecileri ve darbeci zihniyete alkış tutanları da asla unutmadı.

"Bin yıl sürecek" denilen zulüm çoktan kayboldu fakat bin yıl geçse de 28 Şubat zihniyeti milletin hafızasında mahkum olmaya devam edecek!

ÇEVRE BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ

"Bin yıl sürecek" diyerek demokrasiye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışan vesayetçi zihniyeti, siyasi tarihimizin kara lekesi #28Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız.

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Aziz milletimizin iradesi ve ferasetiyle, cuntacılara hiçbir zaman geçit vermeyecek; demokrasi ve millî iradeye devlet - millet el ele vererek sahip çıkmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR

28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.

Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür. Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz.

Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur.

Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır.

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Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.