Cumhur İttifakı’nın protokolünde öncelik depremin yaralarını sarmak

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Cumhur İttifakı’nın ittifak protokolünde, önceliğin depremin yaralarını sarmak olduğuna vurgu yapılarak, “Eşzamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksikliğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız” denildi.
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Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen ittifak protokolünde şu ifade yer aldı: “‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile Türkiye için toplumsal mutabakat sağlayacak değerlerin inşasının temeli ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzdur.”