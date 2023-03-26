Cumhur İttifakı’nın protokolünde öncelik depremin yaralarını sarmak

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen ittifak protokolünde şu ifade yer aldı: “‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile Türkiye için toplumsal mutabakat sağlayacak değerlerin inşasının temeli ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzdur.”