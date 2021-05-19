Cumhur İttifakı’nın anayasa buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü resmi programında bulunmayan Bahçeli ile görüşmesinin adresi bu kez Çankaya Köşkü oldu. Akşam saatlerinde duyurulan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Köşk’te en önemli gündem maddesi bir süredir hazırlıkları süren yeni anayasa çalışmaları oldu. İki liderin görüşmesinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) Meclis’te yapılacak üye seçiminde cumhur ittifakının izleyeceği strateji de değerlendirildi. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı yürütülen diplomasi trafiği, terörle mücadele operasyonları ve gündemdeki diğer başlıkların da gündeme geldiği öğrenildi. Filistin’e yönelik saldırıların ele alınacağı BM Genel Kurulu öncesinde Türkiye’nin uluslararası alanda atacağı adımlar da değerlendirildi.

TASLAĞI KONUŞTULAR

Yazılı bir açıklama yapılmayan basına kapalı görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan sadece fotoğraf paylaşıldı. Cumhur ittifakının ortağı MHP’nin anayasa taslağını kamuoyuna duyurmasının ardından gerçekleşen dünkü ilk görüşmede AK Parti’nin henüz açıklanmayan çalışmalarının ve ortaklaşa atılacak adımların da gündeme geldiği kaydedildi. Erdoğan’ın AK Parti’nin hazırladığı anayasa taslağını Bahçeli’ye sunarak, çalışmalarla ilgili ana hatlarıyla bilgilendirmede bulunduğu öğrenildi. Zirvede iki liderin normalleşme adımları kapsamında atılacak adımları da ana hatlarıyla değerlendirdiği kaydedildi. Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 15 Nisan’da Beştepe’deki iftarda bir araya gelmişti.

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