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Cumhur İttifakı’ndan sürpriz görüşme

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhur İttifakı
Cumhur İttifakı’ndan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beştepe’deki 1 saatlik sürpriz görüşmesinde Suriye’ye olası harekât, ekonomik gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl krizinde Türkiye’nin arabuluculuğu ve NATO Liderler Zirvesi konuşuldu. Erdoğan’ın resmi programında bulunmayan kritik görüşme 1 saat sürdü. Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği buluşmanın samimi bir havada geçtiği öğrenildi.

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Cumhur İttifakı’nın iki ortağının iç ve dış gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Erdoğan’ın başta terör örgütüne yönelik Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen operasyon olmak üzere Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların durdurulmasına dönük diplomatik girişimler ve ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili Bahçeli’yi bilgilendirdiği kaydedildi. Olası operasyonla ilgili Bahçeli’nin görüşlerini dinleyen Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulacağını söyleyerek operasyonun sinyalini vermişti.

MADRİD ZİRVESİ MASADA

Erdoğan’ın Karadeniz ve Azak Denizi’nde bekleyen tahılın ülkeden çıkarılmasıyla ilgili Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen diplomatik girişimlerle ilgili de Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yapıcı değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. Erdoğan’ın İspanya’nın başkenti Madrid’de ay sonunda yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç ve Finlandiya’nın üyelikleri konusunda Bahçeli’nin görüşlerini dinlediği kaydedildi. Erdoğan ile Bahçeli’nin 2023 seçimlerine dönük Cumhur İttifakı olarak atılacak adımlara yönelik değerlendirme yaptıkları da ifade ediliyor. Erdoğan, hafta sonu AK Parti’nin Kızılcahamam kampında teşkilatın illerden gelen talep ve önerilerini dinlemişti.

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Erdoğan ile Bahçeli, en son geçtiğimiz ramazan ayında Beştepe’deki Özbek Otağı’nda iftar yemeğinde bir araya gelmişti. İki liderin görüşmesi, bu yıl içinde gerçekleşen dördüncü buluşma oldu.

Cumhur İttifakı’ndan sürpriz görüşme

G-20 FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan fotoğraflarda iki liderin arkasında, 2015’te G-20 Antalya Zirvesi’ne katılan liderlerin imzaladığı aile fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhur İttifakı

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