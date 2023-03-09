Cumhur ittifakı genişleyecek mi? Destici: Millet ve devlet hassasiyeti gösterenler dahil olabilir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, şunları söyledi:

Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Hiç tereddütümüz olmadı. Önümüzdeki seçimlerde de Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız ve inşallah kazanacağız. Güzel ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. 11 ilimizin yaşadığı deprem felaketi birinci gündem maddemizdi. Çalışmaları tespitlerimizi önerilerimizi Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Ciddi bir toparlanma var.

"DEVLETİMİZ TOPARLANMAYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARACAK"

Her gün bir önceki günden daha iyi oluyor. Bu toparlanmayı daha üst düzeye çıkaracak hükümetimiz. Bakanlarımızın tamamı sahada. Vatandaşımız da müthiş bir dayanışma gösterdi. Tüm yaralar sarılana kadar devletimiz de biz de sahada olmaya devam edeceğiz. Deprem afetinde inşallah toparlanmayı ve yaraların sarılmasını üst düzeye çıkaracak devletimiz. Kurumlarımız iş birliği yapmış şekilde. Biz de hem arama kurtarma hem de yardım ekiplerimiz sahadayız.

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"DEVLETİMİZİ VE İTTİFAKIMIZI ÖNCELİYORUZ"

Ben daha önce de söyledim. Cumhur İttifakı'nın ilkelerine hassasiyetlerini gösteren partiler, millet ve devlet hassasiyeti gösterenler Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler. Gündemdeki meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Detayını paylaşmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Bizim kararımız, arzumuz adımız, amblemimizle seçime katılma noktasında. Cumhurbaşkanlığı ayağında yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Biz devletimizi ve ittifakımızı önceliyoruz daha sonra partimizi önceliyoruz. Uyumlu şekilde ittifakımız devam ediyor. Heyetlerimiz 3 görüşme yapmıştı. Tekrar bir araya gelecekler ve son nokta konulacak. Belirli bir tarih yok. Biz ne zaman görüşme arzu edersek sayın Cumhurbaşkanımız olumlu karşılamıştır. Kendileri de ne zaman davet etmişlerse biz gelmişizdir.