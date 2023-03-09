Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi

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İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Müttefiklerimizden de ülkemizin güvenlik kaygılarına dair adım beklemek en doğal hakkımız. Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik. Yasayla birlikte daha etkin olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız belirtiyorlar. Terörle mücadeleyle ilgili adımları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kararlılığımızı ifade ettik.

"GÜVENLİK KAYGILARIMIZI İFADE ETTİK"



İlgili birimlerimiz, mevkidaşlarıyla detaylı bilgi alışverişinde bulundu. Net şekilde ifade ettik. Mutabakatın tam anlamıyla uygulanmasını ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme kararını destekliyoruz. NATO'nun bu süreçte kritik roller oynayacağının farkındayız. Geçmişte başka ülkeler yeni üye konusunda uzun süre bekleme yapmışlardı. Yunanistan'ın tavrını kastediyorum. Somut güvenlik kaygılarımızı ifade ettik. Bugünkü toplantımızda ileriki toplantının yakın zamanda yapılmasında mutabık kaldık.

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"TÜRKİYE'DEN KAYNAKLI BİR GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL"



Önümüzdeki günlerde opsiyonları değerlendireceğiz. Farklı alternatifler dile getiriliyor. Türkiye'den kaynaklanan gecikme söz konusu değil. Gerekçe bir takım gecikmeler olursa, süreç elbette uzar. NATO ittifakının güçlendirilmesi konusunda nasıl yapıcı olduysak, yine olmaya devam edeceğiz. Parlamentoda sorunla karşılaşmayacaklarını mevkidaşlarımız bize ilettiler. Terörle mücadele yasası 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği için o zaman daha hızlı adımlar atılacağı ifade ediliyor. Kendilerinin koyduğu bir tarih. Süreci takip edeceğiz.

STOLTENBERG: FİNLANDİYA VE İSVEÇ, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ADIMLAR ATTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için benzeri görülmemiş adımlar attı. Artık tüm müttefiklerin onay sürecini tamamlama ve Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Finlandiya ve İsveç'i ittifakın tam üyeleri olarak karşılama zamanıdır” dedi.

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"ÜÇ ÜLKE TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİRDİ"



NATO tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye, İsveç ve FİNLANDİYA’nın toplantıda üçlü memorandumun uygulanması için atılan somut adımları görüştükleri belirtilerek, üçlü memorandumda mutabık kalındığı üzere ülkeler arasında herhangi bir silah ihracatı kısıtlaması olmadığı ifade edildi. Üç ülkenin terörle mücadele işbirliğini önemli ölçüde geliştirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, İsveç’in şu anda terör örgütü PKK da dahil olmak üzere terörle mücadele yasasını sıkılaştırma sürecinde olduğu belirtildi. Açıklamada, tarafların Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etme kararının tarihi olduğu, hem Finlandiya hem de İsveç için hızlı onayların herkesin çıkarına olacağı ve üyeliklerinin ittifakı güçlendireceği konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.



Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede Daimi Ortak Mekanizma'nın uzun vadeli faydaları konusunda da mutabık kaldıkları ifade edilen açıklamada, tarafların bu formatta iş birliğini sürdürme ve Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki zirveden önce tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıkları belirtildi.