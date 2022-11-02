Covid’den kaçarken gribe tutulduk

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“Pandemi yorgunluğu herkesin rahat davranmasına neden oluyor ama maske, mesafe gripten de korur” diyen uzmanlar Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:

2 YIL HİÇ GRİP GÖRMEMİŞTİK





Prof. Dr. Oğuz Kılınç (Türk TORAKS Derneği): “COVID-19 önlemleri sayesinde 2020 ve 2021’de neredeyse hiç grip görmedik. Bu tip virüsler belli bir süre tedavülden kalktıktan sonra daha kuvvetli bir virüs ile atak yapma özelliğine sahip. Griple edinilen bağışıklık da COVID-19’daki gibi kalıcı bir bağışıklık değil. Yaklaşık 6 ay koruyan bir bağışıklık. Şu anda grip hastalarını gördüğümüzde COVID-19’dan şüpheleniyoruz çünkü çok benzer bir tablo. Kuluçka süresi de yine Omicron varyantı ile çok benzer. Genellikle kasım ile mart ayları arasında görülürken bu sene ekim gibi başladı ve nisan ayına kadar sürmesini bekliyoruz.”

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‘BU SENE ERKEN ATAK YAPTI’





Prof. Dr. Bülent Ertuğrul (KLİMİK Derneği): “Grip benzeri belirtilerle gelenlerin yüzde 10’unda influenza buluyoruz. Bu aslında şu an için yüksek bir oran. İnfluenza mevsimsel olarak iki atak yapar. Birincisi kasım ayında olur. Sonra da şubatta bir atak daha yapar. Bu sene ekim başı gibi grip görmeye başladık. Ben şu an çok büyük bir fark görmüyorum ama kronik hastalığı olan, kırılgan gruplarda risk olabiliyor.”

‘ÇOCUKLAR VİRÜSLERİ MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR’





Dr. Sinem Cebeci (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi): “Acile gelen hasta sayısında çok müthiş artış var. Bunda hem kış dönemine girmiş olmamız hem de okulların açılması etken. Ancak bu çocuklar 2 senedir evdeler ve birden eski hayatlarına geri döndüler. Vücutları idmanlı değil. Bunun sonucunda çocuklar virüsleri mıknatıs gibi kendine çekiyor. Geçen senelere göre de biraz daha yoğun geçiriliyor gibi görünüyor. En çok ateş ve öksürük şikâyeti ile acile başvuru oluyor.”

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GRİPTEN KAÇMANIN 5 YOLU

1- MASKE-MESAFE: COVID-19’da uygulanan maske, mesafe önlemlerine devam etmek gripten de korur. Özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanmaya özen gösterin.

2- AŞI: 65 yaşını geçmiş, şeker hastalığı, kronik kalp, böbrek hastalıkları olanlar ve kanser hastaları grip aşısı olmalı.

3- DÜZENLİ UYKU: Erken yatağa gitmek ve 8 saat uyumak bağışıklığı yükselten en önemli etkenlerden biri. Uykunuzu ihmal etmeyin.

4- SAĞLIKLI BESLENME: İyi beslenmek, mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek, C vitamini içeren gıdalar tüketmek de bağışıklık sistemini güçlendirir.

5- TEMİZLİK: Virüsler hapşırma sırasında havaya yayılıyor. Toplu taşımadaki tutunacak yerler, kapı kolları virüsün bulaşması için bir aracı. Bu yüzden otobüsten, metrodan indikten sonra ellerinizi yüzünüze, gözünüze sürmeden dezenfekte edin.