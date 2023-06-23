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‘COVID-19’a dev araştırma: Ağır geçirenlerin yüzde 58’i aşısız

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#COVID-19#Pandemi#Araştırma
‘COVID-19’a dev araştırma: Ağır geçirenlerin yüzde 58’i aşısız
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Pandemi kâbusu yaşatan COVID-19’da aşının etkinliğini gösteren Türkiye’deki en büyük araştırmanın sonuçları açıklandı. 17 yoğun bakım ünitesinden 36 uzman hekim tarafından 3 bin hasta incelenerek yapılan araştırmaya göre, hastalığı ağır geçirenlerin yüzde 58’i aşısız.

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COVID -19 aşısının etkinliğini gösteren Türkiye’deki en büyük çalışmalardan birinin sonuçları açıklandı. Hastalık nedeniyle yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 60’ını erkek ve ortalama 65 yaşında hastalar oluşturdu. Araştırmayı gerçekleştiren doktorlardan biri olan Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Cenk Kıraklı, “Yatan hastaların yüzde 58.5’i aşısız, yüzde 55’i 2 doz Sinovac aşılı, yüzde 26’sı 3 doz Sinovac aşısı olmuş, yüzde 7’si ise 2 doz BioNTech aşısı olmuş idi” dedi.

‘COVID-19’a dev araştırma: Ağır geçirenlerin yüzde 58’i aşısız

3 BİN HASTA İNCELENDİ

 COVID -19 nedeniyle yoğun bakıma yatmak zorunda kalan yaklaşık 3 bin hastanın incelendiği araştırma 2021 yılının tamamını kapsadı. Araştırmada yoğun bakıma yatan hastalarda aşılı veya aşısız olmalarının ölüm oranlarını çok değiştirmediği görülürken, yoğun bakıma yatanların yüzde 60’ına yakınının tamamen aşısız ya da tek doz aşılı olduğu görüldü.

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17 SERVİSTEN 36 HEKİM

Araştırmayı 17 farklı yoğun bakım servisinde çalışan 36 uzman hekim gerçekleştirdi. Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Cenk Kıraklı, “Bizim amacımız 2021 yılında Türkiye’deki yoğun bakımda yatan COVID - 19 hastalarının durumunu ortaya koymaktı. Yoğun bakıma yattıktan sonra aşılı ve aşısızlar arasında ölüm oranları çok fark etmiyor ama son periyotta mRNA aşısı olanların ölüm oranı daha düşük. Bu noktada inaktif aşılar zayıf kalmış gibi duruyor. Bir de önemli noktalardan biri gebe hastaların durumu. Yoğun bakıma yatan 35 gebe hastanın hepsi aşısız. Yoğun bakıma yatanların yüzde 60’ını erkekler oluştururken az sayıda 40 yaş altında hastalar da vardı. 40 yaş altı hastaların hemen hemen hepsi aşısızdı. Yoğun bakıma yatan hastalarda aşı olanların çoğunluğunun yaşı ileri ve çok fazla ek hastalığı olduğu görüldü” diye konuştu.

 

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#COVID-19#Pandemi#Araştırma

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