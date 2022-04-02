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COVID-19 geçirmiş kalp hastalarına oruç uyarısı

#COVID-19#RAMAZAN#ORUÇ
COVID-19 geçirmiş kalp hastalarına oruç uyarısı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, 2 yıldır ilk kez normalleşmenin hâkim olduğu bir ramazan ayı yaşanacağına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu:

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COVID-19 geçiren bir hasta, akciğeri veya farkında olmadan kalbi darbe yemiş bir kalp hastası, ilk önce ilaçlarını kesinlikle aksatmadan orucunu tutmalı. Günde iki kez ise 12 saatlik iftar ve sahur arasında ilaçlar dozlarını almalılar.

VÜCUT DİRENCİ ÖNEMLİ

* Vücudun susuz kalmaması gerekiyor. Özellikle kalp hastaları ve COVID-19 geçmişi olan hastalar için su tüketimi her zamankinden daha önemli çünkü pıhtılaşma riski yüksek hasta grubu bunlar.

* Maske kuralları ve hijyene bir süre daha uymamız gerekiyor. Açlık ve susuzluk zaten vücut direncini kırıyor. Bir de bu kurallara uymazsak, vücut her türlü enfeksiyona açık hale gelecektir.

* Kalp hastalarının oruçluyken daha az efor sarf etmeleri önemli ama bu, hareket etmeyi bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Kalbe en dost spor yürüyüş. Yürüyüşü kesinlikle ihmal etmeyeceğiz.

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* Yeşil besin ağırlıklı beslenmek, vücutta pıhtılaşmanın bir nebze de olsa önüne geçeceği için, sebze meyve ağırlıklı beslenmemiz önemli. İftardan sahura kadar o geçen zamanda azar azar, kalbe fazla yüklenmeden beslenmek gerekli.

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#COVID-19#RAMAZAN#ORUÇ

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