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Çorum'da korkunç olay! Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü

#Çorum#Cinayet#Cami
Çorumda korkunç olay Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü

Çorum'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya kavga etti. Köylüler araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre sonra Osman G. namaz kılıp camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı tüfekle başından vurdu. Gökkaya yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Gökkaya'nın cansız bedeni otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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YAKALANDI

Jandarma, Osman G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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