Çocuklar rutinlerine devam etmeli

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KAYGI OKUL İLE AŞILABİLİR

“Okul, kaygının giderilmesi için önemli bir araç olacak. Burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Deprem, maket, video ve resimlerle mutlaka anlatılmalı. ‘Güvende miyiz?’ diye soran çocuklar olacaktır. Okulların güvenli yerler olduğu anlatılmalı. Aileler ellerinden geldiğince çocukları medyadan uzak tutmalı. ‘Depremde çocuklar öldü, sen çok şanslısın’ gibi sözler sarf edilmemeli. Deprem bölgelerinden diğer illere taşınan çocuklar da eğitime başladı. Bu çocuklara depremle ilgili asla soru sorulmamalı. Normal davranılmalı. Öğretmenler kendi kaygı ve korkularını çocuklara empoze etmemeli. ‘Hayat çok kısa, niye ders yapalım ki’ diye düşünen çocuklara, ‘Siz okuyacak, büyüyeceksiniz. Daha iyi mimar, mühendis olacaksınız, yaptığınız evler yıkılmayacak’, ‘Daha iyi doktor olup daha çok insanın hayatını kurtaracaksınız’ deyip eğitimin önemi vurgulanmalı.

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‘EŞYALARINI VERMEYİN’

‘Senin bir sürü oyuncağın var, onları depremzede çocuklara gönderelim’ demek yanlış bir tutum. Çocuklara sormadan onlara ait eşyalar kimseye verilmemeli. Çocuklar bu süreçte normal rutinlerine mutlaka devam etmeli. ‘Bu süreçte çocuklar Lego ile oynamasın’ gibi yanlış haberler yapıldı. Tam tersi, Deprem çocuğa Lego ile anlatılabilir. Sağlam yapılırsa yıkılmayacağı belirtilebilir. Hatta evi yıkılan çocuk Lego ile ev yaptığında kendini daha iyi hissedecektir.”