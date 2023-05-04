Çocuklar okulda sağlıklı beslenecek

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Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) şubat ayında “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı”nı uygulamaya aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen program kapsamında bugüne kadar öğretmenler ve ilgili yöneticiler olmak üzere 7 bin 594 kişiye eğitim verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

5 MİLYON ÖĞRENCİYE YEMEK

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeye yönelik; beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığını artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak, fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programı hazırladık. Program kapsamında 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar bin 320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenimizin eğitim almasını planlıyoruz. Bakanlık olarak 5 milyon öğrenciye okul yemeği desteği sağladık. Öğrencilerimizi sağlıklı öğünlerle buluştururken proje kapsamında yer alan okullarda görevlendirilen rehber öğretmen, okul sağlığı hemşireleri ve beden eğitimi öğretmenlerimizin desteğiyle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak.”

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EMİNE ERDOĞAN: HER ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ kampanyasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Projenin en kısa sürede tüm öğrencilere ulaşacağını belirten Emine Erdoğan, “Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim” dedi. Emine Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım özetle şöyle:

TAZE VE SICAK YEMEK

“Kıymetli yavrularımız, sizin sağlığınız bizim için her işin başında geliyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığımız ile ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ kampanyasını şubat ayında hayata geçirdik. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle proje tanıtımını gerçekleştiremedik fakat bakanlığımız çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Değerli veliler, anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor.

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ÖZENLE HAZIRLANIYOR

Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor. Bununla birlikte bakanlığımızın oluşturduğu ‘Sağlıklı beslenme’ portalıyla yavrularımız erken yaşta yerel gıdaları tanıyor, mevsiminde beslenmeye teşvik ediliyor.”