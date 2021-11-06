Çocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

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Son 1,5 yılı pandeminin gölgesinde evde geçiren çocuklar, 6 Eylül’de okullarına ve arkadaşlarına kavuştu. Okula psikolojik olarak yeniden alışmanın üstesinden bir süre sonra gelseler de yoğun tempoda geçen dersler ve sınav haftaları derken ilk dönem pek çoğunu bir hayli yordu. Yaklaşan ara tatille güzel bir molayı hak ettiler.

Ben de gezgin ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu, Burcu Gürtürk Kadak, Erdoğan Gümüş, İpek Evci ve Nurgül Büyükkalay’a ara tatil döneminde çocukların en çok keyif alacağı ve ailecek güzel vakit geçirecekleri yerleri sordum. Adrenalin dolu aktivitelerden tutun da doğada keşfedilecek adreslere kadar 10 şehirden tam 20 yer önerdiler.

ÇOCUKLARLA YAPILACAK EN GÜZEL AKTİVİTELER

Her şeyden uzak, doğayla iç içe: Gümüşdere Atlıtur At Çiftliği / İstanbul

Sarıyer’in Gümüşdere Köyü Ovası’nda, çevresi Belgrad ormanlarıyla sarılı bir oksijen cennetinde bulunan at çiftliği, ailecek vakit geçirmek için güzel bir adres. Gezgin ve seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, “İstanbul gibi yeşilin az olduğu bir şehirde, doğayla iç içe üstelik bir at çiftliğinde zaman geçirmek sizi çok iyi gelecek” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

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“Güne harika bir kahvaltıyla başlayıp sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca atları sevebilir ya da binebilirsiniz. Kuş sesleri içinde biraz olsun her şeyden uzak olmak ve atlarla vakit geçirmek hem çocuğunuzu hem de sizi çok mutlu edecek.”





İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla yerli turistlerin uğrak adreslerinden biri Sapanca… Yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava çay bahçeleri, restoranları ve maviye uzanan iskeleleriyle ziyaretçilerini dinginliğe davet ediyor. Peki Sapanca’da çocukları mutlu edecek hangi aktiviteler var? Bahar Gündoğdu, “Çocuğunuzla birlikte adrenalin dolu bir gün geçirmek istiyorsanız Sapanca’daki macera parkları sizi oldukça memnun edecek” dedi ve şu bilgileri paylaştı:



“Uçan lastikler üzerinde yürüyüş, tünel içinden geçişler, ip üzerinde yürüme ve zipline ile ağaçların arasından kayarak geçmek çok eğlenceli. Bölgede bu tarz macera parklarına sahip çok fazla özel işletme var. Genel olarak hepsinde de 4-14 yaş çocuklar için parkurlar bulunuyor.”





Ormanda, sahil kenarında, parkta ya da arazi koşullarının uygun olduğu bir zeminde ailece bisiklet sürmeyi denemediyseniz bu ara tatil iyi bir fırsat. En güzel adres ise İstanbul'un değerli nefes alma alanlarından olan Belgrad Ormanı… Bahar Gündoğdu, “Belgrad Ormanı’nda 20 kilometrelik bisiklet sürmeye elverişli alan bulunuyor” dedi ve ekledi:

“Bu alanın 6 kilometrelik kısmı parkur olarak düzenlenmiş. Hafta sonları hafta içine oranla daha kalabalık olan ormana, araçla giriş ücretli olsa da yaya ya da bisikletliler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Çocuğunuzla birlikte doğanın içinde bisiklet sürerek vakit geçirmek sizi çok iyi gelecek”



Yaban hayatının içinde: Kuş Gözlem Kulesi / İstanbul

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Bir dürbün, bütün gününüzü doğada çocuğunuzla birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmenize yeter de artar bile... Kuşlar, kelebekler ve ağaçlar… Hepsi keşif için sizi bekliyor. Peki ama nereye gitmeli? Bahar Gündoğdu’nun bu konuda favori adresi Fener Yolu Kuş Gözlem Kulesi olarak da bilinen Milli Parklar Kuş Gözlem Kulesi… Sarıyer’de Rumeli Fener Yolu üzerinde bulunuyor. Gündoğdu, Fener Yolu Gözlem Kulesi’ne gelindiğinde, kuleye tırmanıp şahane fotoğraflar çekileceğinin garanti olduğunu söylüyor.





ÇOCUK DOSTU MÜZELER

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İstanbul’da Çatalca’nın sınırları içinde yer alan Ormanlı Kamp Alanı tam bir cennet… Bahar Gündoğdu, “Çatalca, deniz, orman ve göl üçlüsünün olduğu bir yer” dedi ve kamp için şu bilgileri paylaştı:“Çatalca’da Ormanlı Köyü’nün sahiline inerken, sol taraftaki yolları takip ederek sahili gören üst taraflarda çadırınızı kurabilirsiniz. Çocuklu aileler için burası oldukça uygun. Bu arada yol üstündeki çeşmelerden sularınızı doldurmayı unutmayın. Hatta Çatalca’nın köylerinden sucuk ve manda yoğurdu satın alıp kampınızı lezzet şölenine bile çevirebilirsiniz.”

Oyuncakların tarihine yolculuk: İstanbul Oyuncak Müzesi / Kadıköy - İstanbul

Hem küçüklere hem büyüklere denir ya, bu müze tam da öyle. Kadıköy’ün Göztepe semtinde bulunan müze, 23 Nisan 2005’te şair/yazar Sunay Akın tarafından kuruldu. 1700’lü yıllardan günümüze kadar oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze, harika bir tarihi köşkün de içinde yer alıyor.



Gezgin İpek Evci, “5 katlı tarihi köşkün içerisine yerleştirilmiş yüzlerce oyuncağı oğlumla birlikte dakikalarca inceledik, hikâyeleri düşündük, hatta becerebildiğimiz kadarını eve döndüğümüzde oğlumun odasında yaptık” dedi ve şu bilgileri paylaştı:



“Müzedeki oyuncaklarla anlatılan dönemler ve tarihi olaylar insanı hem eğlendiriyor, hem de bol bol bilgilendiriyor. Müzeyle ilgili 'Sadece oyuncak göreceğiz' diye bir algınız varsa oldukça yanılacaksınız. Çocuklar oyuncaklar sayesinde eğlenirken anlatılan dönemi de öğreniyorlar. Üç jenerasyonun da keyifle gezeceği bir müze burası. Mutlaka ailecek uğramalısınız.”





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Haliç kıyılarında saatin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir yer Rahmi Koç Müzesi. Hem küçüklere hem büyüklere harika anlar sunuyor. Klasik otomobillerle görsel olarak doyacağınız müzede çocuklar için yapılmış deney ve uygulama alanları da sizleri şaşırtacak.

“Ziyaretçilerini iletişim ve ulaşım başlıkları altında birçok farklı alanda görsel ve uygulamalı olarak bilgilendiren, eğlendiren bu müzede zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız” diyen İpek Evci, “Müzenin içerisindeki uygulama alanları çocukları hem eğlendiriyor hem de konuya dâhil olan çocuklar daha kolay öğreniyor. Bu müzede dilerseniz denizaltı turuna ya da belirli aralıklarla düzenlenen atölyelere katılabilirsiniz” diyerek müzenin oldukça farklı alternatifler sunduğunun da altını çiziyor.





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O, 7’den 77’ye herkesin 'Barış Abi'si... Sanat hayatı boyunca yaptığı şarkılarla herkesi kendine hayran bırakan, sıcakkanlılığıyla çevresindekilere sevgi aşılayan, her zaman barışı savunan ve çoğu gezgine ilham olan gerçek bir sanatçı. Böylesi bir 'barış' temsilcisinin en üretken dönemlerini geçirdiği evi de Barış Manço hayranları için özel bir anlam taşıyor.



“Onunla aynı dönemde yaşamamış olanlar bile şarkılarını dinleyerek büyüdüler. Onlardan biri de oğlum Efe…” diyen İpek Evci, müze ile ilgili şu detayları paylaştı:

“Barış Manço’nun balmumu heykeli ve domates, biber, patlıcan maketlerinin sizi karşılayacağı müzede Barış Manço’nun bestelerini yaptığı piyanosunu, seyahatlerinden getirdiği eşyalarını, sanat hayatı boyunca aldığı ödülleri ve kendisiyle bütünleşen kıyafetlerini bulacaksınız. Ayrıca fonda çalan Barış Manço şarkılarıyla evi dolaşırken ‘Adam Olacak Çocuk’ odasını görüp çocukluğunuza döneceksiniz. Turda şövalye odasını ve yazlık-kışlık bahçeyi gezmeyi de sakın unutmayın.”

En güzel milli parklar Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar Haberi Görüntüle

Otomobillerin dünyasında: Anadolu Arabaları Müzesi / Bursa



Burası Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi. Toplam 17 bin metrelik alanı kapsayan, Umurbey Mahallesi’ndeki eski bir ipek fabrikası olan bina, müze olarak restore edilerek 28 Haziran 2002’de ziyarete açıldı. ‘Anadolu Arabaları Müzesi’ fikri, Bursa çevresinde araba sanayinin ve kültürünün en eski kaynaklarının bulunmasına dayanıyor.



“Çocuklar için oldukça bilgilendirici olacak bu müzede ulaşım konusundaki bilgilendirmeler at arabasından başlıyor, günümüzdeki teknolojiye kadar uzanıyor” diyen İpek Evci, müze ile ilgili şu detayları paylaştı:

“Motorsuz araçlar, tekerlekler ve motorlu araçlarla 100 yıllık gelişimin detaylarını rahatlıkla gözlemleyeceğiniz müze, çocuklar için hem eğitici hem de öğretici. Türkiye’de üretilen 10 motorlu aracın da sergilendiği müzede geçmişten günümüze kadar gelen değişim ve gelişim sizi çok şaşırtacak.”



Köy hayatını tanıma rehberi: Altınköy Açık Hava Müzesi / Ankara



Ankara Altındağ Belediyesi’nin 500 dönümlük bir arazi içerisinde hizmete açtığı bu açık hava müzesi, özellikle büyükşehirde doğaya özlem duygusuyla yaşayan çocuklar için ideal bir ortam sunuyor. Burası çocuklarınızın kapalı mekânlardan bir nebze olsun uzaklaşmaları, belki de sadece kitaplarda okudukları, görsel kitle iletişim araçlarında gördükleri köy yaşamını tanımaları, doğal hayatı sevmeleri, hayvan sevgisi edinmeleri açısından son derece doğru bir tercih.



Gezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Geleneksel yaşam kültürünü yansıtan açık hava müzesinde; koyunlar, keçiler, kedi, köpek, kuş gibi hayvanların yanı sıra köy yaşamı ve ortamı birebir bulunuyor” dedi ve ekledi:

“Çocuk Etkinlik Evi, Köy Oyuncakları Müzesi, Yaban Hayatını Tanıtım Müzesi, Köy Odası gibi müze içinde yer alan ayrı ayrı platformlardaki sergileme ve canlandırmalar, çocukların ilgisini çekerken, büyükler açısından da çocukluklarına duydukları özlemi giderme fırsatı yaratıyor.”





Ankara’nın tarihi semti Ulus’ta bulunan PTT Pul Müzesi, çocukların da ilgisini çekebilecek koleksiyonlarıyla toplam 6 bin 500 metrekare alanda sergileniyor. Modern iç mekân tasarımı ve ‘Tarihe Tanıklık Eden Koleksiyonlar’ sloganı ile ziyaretçilerini karşılayan müzenin giriş katında, posta haberleşme tarihini kronolojik olarak anlatan bir düzenlemeyle karşılaşıyorsunuz.

Erdoğan Gümüş, “Müzede ‘Çocuk Kulübü’ bölümü tamamen çocuklara yönelik konsept çerçevesinde tasarlanmış. Burada pul koleksiyonerliğini, mektuplaşmayı, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar üzerinden çocuklara anlatıyorlar” dedi ve ekledi:



“Müzede ziyaretçiler için pul, hediyelik eşya satışının yapıldığı ‘müzedükkan’ın yanı sıra yorulan ve dinlenmek isteyenler için de şirin bir kafeterya bulunuyor.”



Zaman nasıl geçti anlamayacaksınız: Gökyay Vakfı Satranç Müzesi / Ankara



Geleneksel Ankara mimarisine sahip binasıyla ziyaretçilerine kapılarını açan satranç müzesi, özellikle satrancı seven ve oynayan çocukların ilgisini çekecek... 100’den fazla ülkeden 700’ü aşkın satranç takımının dört tema altında sergilendiği müze, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle gençler ve çocuklar arasında yayılmasını ve benimsenmesini amaçlıyor.



Erdoğan Gümüş, müzedeki salonlarda satranç turnuvaları, söyleşiler, imza günleri, kişisel gelişim seminerleri, çocuk atölyeleri, belgesel ve film gösterimleri gibi birçok etkinliğin de yapıldığını söylüyor.

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ÇOCUKLARLA DOĞADA KEŞFE ÇIKILACAK ADRESLER

Cennetten bir köşe: Polonezköy / İstanbul



Ara tatilde çoluk çocuk İstanbul’a yakın bir kaçış noktası arayışındaysanız Polonezköy sizin için doğru adres olabilir. Çünkü burası İstanbul’un içinde yeşile doyacağınız ender yerlerden biri. Bu nedenle Polonezköy’de yapılacaklar listenize öncelikle mis gibi doğa kokusunu içinize çekerek başlayabilirsiniz.



Beldenin en çok ziyaretçi çeken tesislerinden birinin Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı olduğunu söyleyen seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak, “Hayvanat bahçesi dendiğinde aklınıza gelen kafes içerisindeki canlıları burada unutun. Siz masanızda otururken leylekler, kazlar, ördekler yanınızda gezinebilir; bu sıcak yakınlaşmalar size bambaşka deneyimler yaşatabilir” dedi ve ekledi:

“Ayrıca Doğal Yaşam Parkı’nın içerisinde kuğuların yüzdüğü bir de doğal göl bulunuyor. İstanbullular için günübirlik gezilerin ya da kısa süreli konaklamaların adresi olan Polonezköy’de kuş sesleri eşliğinde cömert doğanın keyfini çıkarabilir, eğlenceli aktivitelerle bu ara tatilinizi en yeşilinden renklendirebilirsiniz.”





Fotoğraf: Burcu Gürtürk Kadak

Sonbaharda bir başka güzel: Abant Gölü Tabiat Parkı / Bolu



Ara tatilde ailecek sonbaharın keyfini doyasıya çıkaracağınız bir diğer yer ise Abant Gölü Tabiat Parkı. Sonbaharda bambaşka bir güzelliğe bürünen göl, metropolden bir süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyen şehir sakinlerinin popüler kaçış noktalarından biri. Abant Gölü’ne ulaştığınızda aracınızı milli parkın girişine park edebilir; kenardan yürüyerek yaklaşık bir saatte gölün çevresinde bir tam tur atabilirsiniz.

“Trekking severler için düşünülmüş yürüyüş alanlarının yanı sıra, piknik ve oturma alanları ile göl manzaralı butik oteller, gölün çevresinde bulabileceğiniz olanaklar arasında yer alıyor” diyen Burcu Gürtürk Kadak, “Sonbaharda bir başka güzelliğe bürünen Abant’tan muhteşem anılar ve fotoğraflarla ayrılacağınız kesin” diye de ekledi.





Fotoğraf: Burcu Gürtürk KadakAra tatilde fazla popüler olmayan, çok daha sakin bir doğaya kaçış noktası arayışındaysanız rotanızı Isparta’ya çevirebilirsiniz. Çok sayıda doğal güzelliği içinde barındıran Isparta’da bulunan Kovada Gölü, sizi tüm sakinliği ve güzelliği ile karşılayacaktır. Isparta’nın az bilinen güzelliklerinden biri Kovada Gölü. Kovada adının, Tanrıça Kuwa’dan geldiği sanılıyor. Yani zamanında bu bölgede yaşayan ve bu tanrıçaya tapan insanların ülkesi burası.

“Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Kovada Gölü ve çevresi, yüzlerce çeşit hayvana da ev sahipliği yapıyor” diyen Burcu Gürtürk Kadak, şu bilgileri paylaştı:

“Milli Park sahasının en önemli özelliği, rekreasyonel kullanıma müsait olan doğal kaynakları… Kovada Gölü Milli Parkı’nda göl manzarasına karşı piknik yapabilir; oksijeni bol havasını içinize çekip keyifli yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Sararan yapraklarla sonbaharda bambaşka bir güzelliğe bürünen Kovada’nın, size seyrine doyum olmayacak manzaralar sunacağına emin olabilirsiniz.”





AİLECEK GİDİLECEK EN RENKLİ ROTALAR



Taş döşemeli dar sokakları, orijinal dokusunu koruyan rengârenk kerpiç, tahta ve taş karışımı evleriyle Cumalıkızık, çocuğunuzla geçmişe yolculuk yapacağınız şirin bir köy. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki köyün tarihi 1300’lü yıllara dayanıyor. Cumbalı ve iç avlulu evlerin hepsi aslına uygun restore edilmiş. Osmanlı tarihine, fotoğrafçılığa ve mimariye meraklı olan herkesin keyif alabileceği bir yer.Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay köyde yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bursa ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna tanıklık eden köyün ileri yaştaki insanlarıyla sohbet edip, köyün tarihini bir de yerlisinden dinleyin. Kapı önlerinde kurulan tezgâhlardan alışveriş yapın, yerel lezzetlerin tadına mutlaka bakın.”

Eskişehir, Türkiye’de son dönemin en popüler şehirleri arasında. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Odunpazarı semti de şehre gelenlerin ilk durakları arasında. Çocuğunuzla beraber Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı dönemlerini bir arada yansıtan yapıların arasında dolaşırken hem geçmiş hakkında bilgi sahibi olacak hem de rengârenk evler arasında keyifli zaman geçireceksiniz.

“Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini göreceğiniz Odunpazarı evleri, çocuğunuza geleneksel Osmanlı dokusunu göstermek için iyi bir fırsat olacak” diyen Nurgül Büyükkalay, mutlaka yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Odunpazarı iyi korunmuş tarihi evleri, konakları, türbeleri, müzeleri ve çarşısıyla tüm gününüzü dolu dolu yaşayacağınız bir yer. Birçoğu kafe ve restoran olarak hizmet veren evlerin birinde Eskişehir’in meşhur çiğ böreğinden ve met helvasından yemek için mutlaka mola verin. Sonrasında Odunpazarı’nın en önemli yapılarından Kurşunlu Camii ve Külliyesi’ni ve bölgenin diğer tarihi yapılarından Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nı da listenize eklemeyi unutmayın.”





Ülkemizin en güzel noktalarından Kapadokya’yı gezmeyi erteleyenlerdenseniz bu büyülü bölgeyi keşfetmenin şimdi tam zamanı. Kapadokya hem sizi hem çocuğunuzu büyüleyecek müthiş güzelliklere sahip. Çocuğunuzun peribacalarına hayran kalacağına, balonları izlerken ve yer altı şehirlerini gezerken çok eğleneceğine emin olabilirsiniz. Kapadokya’nın zirvesi Üçhisar, tarihi kalesi, vadileri, geçmişin izlerini görebileceğiniz taş evleriyle bölgenin en güzel noktalarından biri.

Nurgül Büyükkalay özellikle “Üçhisar Kalesi’nde puhu kuşlarının sesleri eşliğinde hem peribacalarının kartpostal görüntüsünü hem de Erciyes Dağı’nı mutlaka seyredin” dedi ve listenize eklemeniz gereken yerlerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edin, nazar boncuklu ağaçlarıyla Güvercinlik Vadisi’nde fotoğraf çekilin, Avanos’ta çömlek yapmayı deneyin, yer altı şehirlerinin gizemini keşfedin. Güzel atlar diyarı Kapadokya’da çocuğunuzla yapacağınız en güzel aktiviteler ise ata binmek ve ATV ile safari turu yapmak.”





Eski bir Rum köyü olan Kayaköy, bir tepenin yamaçlarını kaplayan yarı yıkılmış tarihi evleriyle çocuğunuzla beraber sokaklarında tarihe yolculuk yapacağınız Fethiye’nin en güzel köylerinden biri. Nurgül Büyükkalay, Kayaköy ile ilgili “Engebeli topraklar üzerine kurulu tarihi evleri ve dar sokakları ile yürüyerek keşfetmeniz gereken bir yer” dedi ve Likya Yolu’na dikkat çekti:

“Kayaköy dışında, çocuğunuzla birlikte Likya Yolu üzerinden Ölüdeniz’e yürüyebilir, sonbahar güneşinin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca köyde ATV safari yaparak keyifli zaman da geçirebilirsiniz.”





Noel Baba’nın hayata gözlerini yumduğu yer olarak bilinen Demre, çocuklar için heyecan verici bir rota olabilir. Patara Antik Kenti’nde doğan Aziz Nikolas’ın yani Noel Baba’nın piskoposluk yaptığı Myra’da öldüğüne inanılıyor. Kilisenin duvarlarında Aziz Nikolas tarafından gerçekleştiğine inanılan mucizeler resmedilmiş. Bu mucizeler duvarını ve Noel Baba’ya ait olduğu düşünülen balık pullarıyla süslü lahdi görmek çocuğunuza çok ilginç gelebilir.Nurgül Büyükkalay da “Benim Demre’ye ilk gidişim çocukluk yıllarımda Aziz Nikolas Kilisesi’ni ziyaret etmek için olmuştu” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

“Tüm dünyanın Noel Babası'nın mezarı yaşadığım şehirdeydi ve mezarını görmek bende büyük bir heyecan yaratmıştı. Demre ayrıca Akdeniz kıyılarını süsleyen Likya Uygarlığının antik kentleri, masmavi koyları, şifalı suları ve daha birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Andriake Antik Kenti ve Likya Medeniyetleri Müzesi, hem çocuğunuz hem de sizin Demre seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Andriake’ye ait kalıntıların birçoğu Likya Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor. Müzede ayrıca kilise, hamam, agora, granarium (tahıl ambarı) ve sarnıcın yanı sıra Anadolu’nun en eski sinagoglarından biri de bulunuyor.”