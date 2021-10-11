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Çocuk evliliklerine göz yummayın!

#Dünya Kız Çocukları Günü#Sabancı Vakfı#Pandemi
Çocuk evliliklerine göz yummayın

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’. Tüm dünyada kız çocukları bu sene, pandemi nedeniyle eğitimden uzak kaldıkları için daha fazla erken yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya.

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Dünya Kız Çocukları nedeniyle Sabancı Vakfı da “Kız çocuklarının geleceğinin çalınmasına göz yummuyor, kızlar hayallerinin peşinden koşsun diye çalışıyoruz” sloganıyla özel film hazırladı. Filmde bir köy evinde saklambaç oynayan küçük bir kız, onu istemeye gelenlerin arasından geçerek odasındaki dolaba saklanıyor. Evdeki herkes oyun çağındaki kıza göz yumarak eşlik ediyor. Gerçekleri çarpıcı bir şekilde anlatan filmin sonunda ‘Göz Yumma’ mesajı çıkıyor ve izleyen herkes kız çocuklarının hayallerini desteklemeye davet ediliyor.

Çocuk evliliklerine göz yummayın

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da Kız Çocukları Günü dolayısıyla, “Özellikle erken yaşta ve zorla evlilikler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kız çocuklarının insan haklarının önünde büyük bir engel oluşturuyor” diyerek şöyle devam etti:
Pandemi koşulları da erken yaşta evliliklerle ilgili yürütülen mücadeleyi küresel boyutta geriye götürdü. Pırıl pırıl kız çocuklarımızın geleceklerinin çalınmasına hiçbirimiz göz yummamalıyız. UNESCO verilerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde erken yaşta evlenme riski olan kız çocuklarına 10 milyon kız çocuğu daha eklenmiş durumda.”

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#Dünya Kız Çocukları Günü#Sabancı Vakfı#Pandemi