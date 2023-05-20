Çocuğunuzun ödülü hamburger olmasın

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Çocuklarda obezitenin her geçen gün daha da arttığını dile getiren uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre, Türkiye 18 yaş üstü yetişkin nüfusta obezite oranı yüzde 32 ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Anne ve babaların fast food zincirlerinin promosyon tuzağına kapılması ise hamburger ve pizza gibi fast food türü yiyeceklerle beslenen çocuklar için adeta ölüm tuzağına dönüyor. Çünkü Türkiye’de çocuklarda obezite salgınının giderek artması fast food türü beslenmeden kaynaklanıyor. Çocukları ödüllendirmek için verilen her hamburger, pizza, sosisli sandviç türü fast food yiyecekler, sağlıklarına ceza olarak dönüyor. Çünkü uzmanlara göre, obezite çocukların yetişkinlik çağları için kalp krizi riski ve kanser gibi ölümcül hastalıkları ve hayati riskleri beraberinde getiriyor.

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Çocuklar bu tuzaklara aldanabilir. Ancak anne ve babaların çocuklarının beslenmeleri konusunda aldıkları karar, onların ömür boyu ya sağlıklı yaşamalarına ya da sağlıksız bireyler olmalarına neden olacaktır. Çocukluk çağı obezitesi genetik veya genetik olmayan pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. Çocukluk ve ergenlik çağında ortaya çıkan obezite, son 30 yılda ciddi düzeyde arttı. Hatta DSÖ verilerine göre, Avrupa’da yaşayan çocukların 3’te biri obez sınıfında. Bunun iki önemli nedeni var. Son 30 yılda ortaya çıkan beslenme şeklindeki değişiklik, fiziksel aktivitedeki noksanlık. O yüzden çocuklarımızın beslenme tarzına dikkat etmek gerekiyor. Hazır gıdalar cips, salam, sosis gibi gıdalardan çocuklarımızı büyüme çağında uzak tutmamız şart.”