Çocuğa alkollü içki içirince tutuklandı

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Çocuğa içki içiren mahalle berberi Fatih İmre gözaltına alındı. İmre, “Çocuğu ve yanındakini tanıyorum. Benden içmek için alkol istediler. Ben de kırılmaması için alkol şişesini boşaltıp soda koydum” dedi. Alkol içirilen B.C.Ç. ise ifadesinde, “Adam elinde bulunan içecek şişesinin kapağını açarak önce kendisi içti, daha sonra beni tutup ağzıma dayadı. Kaçmaya çalışınca da yakaladı. Ben hemen yere tükürdüm” diye konuştu. Çocuğun babası Bülent Ç. ise “Fatih şişenin içerisine gazoz koyduğunu söyledi. Yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Bu sebepten şikâyetçi değilim” dedi. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Fatih İmre tutuklandı.