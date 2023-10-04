×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çocuğa alkollü içki içirince tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Fatih İmre#Çocuk
Çocuğa alkollü içki içirince tutuklandı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

İSTANBUL Başakşehir’de bir düğünde berber Fatih İmre, 7 yaşındaki çocuğa zorla alkollü içki içirdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Çocuğa içki içiren mahalle berberi Fatih İmre gözaltına alındı. İmre, “Çocuğu ve yanındakini tanıyorum. Benden içmek için alkol istediler. Ben de kırılmaması için alkol şişesini boşaltıp soda koydum” dedi. Alkol içirilen B.C.Ç. ise ifadesinde, “Adam elinde bulunan içecek şişesinin kapağını açarak önce kendisi içti, daha sonra beni tutup ağzıma dayadı. Kaçmaya çalışınca da yakaladı. Ben hemen yere tükürdüm” diye konuştu. Çocuğun babası Bülent Ç. ise “Fatih şişenin içerisine gazoz koyduğunu söyledi. Yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Bu sebepten şikâyetçi değilim” dedi. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Fatih İmre tutuklandı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Fatih İmre#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!