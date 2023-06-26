CNN TÜRK Rusya'nın kalbinde... Paralı asker grubu Wagner ortadan kalkıyor mu?

Haberin Devamı

Rusya'da Wagner krizinin son bulmasıyla iç savaşın eşiğinden döndü. CNN TÜRK ekipleri başkent Moskova'dan Wagner ayaklanmasının yankılarını aktardı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Rusya 10 yıl önce kendi eliyle kurduğu paralı asker grubu Wagner'in kalkışmasıyla karşı karşıya kaldı. O kalkışma bastırıldı. Wagner geri çekildi. Başkent Moskova'da son durum ne? 25 binden fazla askerin olduğu Wagner ne olacak? Rusya'yı önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Putin'in sık sık açıklama yaptığı Kremlin sarayı." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Fulya Öztürk deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Haberi görüntüle

CNN TÜRK'ün Moskova temsilcisi gazeteci Siyamed Kaçmaz şu bilgileri paylaştı:

Wagner güçleri şu an Ukrayna ve diğer mevzilere çekildiklerini duyduk. Rostov Valisi de bunu teyit etti. Şu nu ifade etmek lazım. Ukrayna'daki Rusya'nın dediği savaş 3 ayaklı ilerliyor. Birincisi Wagner güçleri, ikincisi Savunma Bakanlığı'na ait resmi ordusu ve üçüncüsü Rusya'ya bağlı Kadirov liderliğinde güçler.

Haberin Devamı

Artemosk şehrinin kuşatılmasında Prigojin "ben askerlerimi çekiyorum" restinde bulunmuştu. Bence Rusya orada gardını aldı. Böyle bir şey yaptıysa daha ileri gidebilir düşüncesi hakimdi. Orada zaten Kadirov'a bağlı güçler hemen devreye girmişti. "Mevzileri çeçen güçleriyle doldurabiliriz" demişti.

Rusya dün çok sakin bir gün geçirdi. Resmi kaynaklardan Wagner'in silahlı çatışmaya dönüştü bilgisi resmi ağızdan teyit edilmedi. Kremlin Sözcünün bir açıklaması oldu. Dün Belarus Devlet Başkanı devreye girince oraya gideceği açıklandı. Onu orada nasıl bir görevle kullanacaklar belli değil.

Wagner ORTADAN KALKIYOR MU?

Sözleşmeli olarak devam etmek isteyenler, hiçbir şekilde bu eyleme katılanlarla ilgili cezai durum olmayacak. Wagner grubu belki isim olarak varlık olarak kalkacaktır muhtemelen ama Rusya bu oluşumu bundan da ders alarak sürdürecektir ama farklı bir isimde, farklı bir şekilde olacaktır.

PRİGOJİN'İN ÇIKIŞI PUTİN'İ ŞAŞIRTTI

Çünkü bunun faydasını hem Afrika'da hem Suriye'de hem de Ukrayna'da net bir şekilde görüldü. Putin'i şaşırtan Prigojin'in çıkışı oldu. Putin şu anki mevcut yapıyı değiştirecektir, önlem alacaktır ve öyle hareket edecektir. Artık günümüz çatışmalarında gördük. Çok değişik tarzda ilerliyor.Resmi orduların yapamadığı şeyleri sadece Rusya için demiyorum ABD'de böyle diğer ülkelerde de.